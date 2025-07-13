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Suda şakalaşıp eğlendiler... Baş başa deniz keyfi!

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#Engin Hepileri#Beyza Şekerci#Özge Borak
Suda şakalaşıp eğlendiler... Baş başa deniz keyfi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 10:14

Çeşme’de tatil yapan Engin Hepileri ve Beyza Şekerci önceki gün Fun Beach’te görüntülendi.

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Akşama doğru geldikleri plajda arkadaşlarıyla buluşan çift, ilerleyen dakikalarda denize girdi. İki ünlü isim suda şakalaşıp eğlenirken objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Suda şakalaşıp eğlendiler... Baş başa deniz keyfi

Plajın yıldızı

Banu Zorlu, arkadaşlarıyla Kilyos’ta bulunan Goga Beach’e gitti. Şıklığıyla plajın yıldızı olan ünlü şarkıcı gün boyunca hem güneşlendi hem de arkadaşlarıyla sohbet etti.

Plajı çok beğendiğini belirten Zorlu, “İstanbul’da bu kadar doğaya yakın, aynı zamanda sanatı ve konforu bir arada sunan bir yer bulmak zor. Goga Beach, hem görsel olarak büyüleyici hem de çok huzurlu” dedi.

Suda şakalaşıp eğlendiler... Baş başa deniz keyfi

Ünlüler plajı

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Güzel oyuncu Özge Borak, denize girmemeyi tercih ederek yaklaşık 5 saat boyunca şezlongta güneşlendi.

Suda şakalaşıp eğlendiler... Baş başa deniz keyfi

Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Ruins Luxury Resort, önceki gün ünlü oyuncuların akınına uğradı. Otelin beach’inde Furkan Andıç, Özge Borak, Ceren Moray ve Ezgi Eyüboğlu gibi tanınmış isimler objektife yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)

Kanoya binmek isteyen Ceren Moray’ın, kanoyu iskeleye kadar neredeyse sürükleyerek taşıdığı görüldü.

Suda şakalaşıp eğlendiler... Baş başa deniz keyfi

Ezgi Eyüboğlu, denize girip güneşlendi.

Suda şakalaşıp eğlendiler... Baş başa deniz keyfi

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#Engin Hepileri#Beyza Şekerci#Özge Borak

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