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Suda jimnastik! Survivor Aycan tatilde

Güncelleme Tarihi:

#Aycan Yanaç#Aleyna Kalaycıoğlu#Miray Daner
Suda jimnastik Survivor Aycan tatilde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 09:24

“Survivor” macerası sona eren Aycan Yanaç, tatil için Çeşme’yi tercih etti.

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Aycan Yanaç önceki gün arkadaşlarıyla Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Suyun içinde yaptığı jimnastik hareketleriyle arkadaşlarını güldüren Yanaç, deniz keyfi sonrası şezlonguna geçip güneşlendi. (Deniz BOY)

Suda jimnastik Survivor Aycan tatilde

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte plajlar hareketlendi. Ünlü isimlerin tercihi, popüler tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme oldu.

AYNA POZU

Aleyna Kalaycıoğlu tatil adresi olarak Bodrum’u seçti. Şarkıcı, ayna karşısında çektiği selfie’yi paylaştı.

Suda jimnastik Survivor Aycan tatilde

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DEMET'İN TERCİHİ BİKİNİ

Demet Akalın, kızı Hira ile Bodrum’da tatil yapıyor. Şarkıcı, denize girmeden önce verdiği bikinili pozları Instagram sayfasına ekledi.

Suda jimnastik Survivor Aycan tatilde

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Miray Daner de tatilde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Oyuncu, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Suda jimnastik Survivor Aycan tatilde

GÜNEŞ ÖPÜCÜĞÜ

Yasemin Şefkatli Tatlıses, yatta verdiği pozları Instagram’da “Güneş öpücüğü” notuyla paylaştı. Ünlü ismin kareleri birçok beğeni aldı.

Suda jimnastik Survivor Aycan tatilde

PLAJIN YILDIZI

Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak’taki bir otelin plajında denize girerek serinledi. Ünlü oyuncu fiziğiyle dikkat çekti.

Suda jimnastik Survivor Aycan tatilde

 

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#Aycan Yanaç#Aleyna Kalaycıoğlu#Miray Daner

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