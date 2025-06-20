Suda jimnastik! Survivor Aycan tatilde

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Aycan Yanaç önceki gün arkadaşlarıyla Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Suyun içinde yaptığı jimnastik hareketleriyle arkadaşlarını güldüren Yanaç, deniz keyfi sonrası şezlonguna geçip güneşlendi. (Deniz BOY)
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte plajlar hareketlendi. Ünlü isimlerin tercihi, popüler tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme oldu.
AYNA POZU
Aleyna Kalaycıoğlu tatil adresi olarak Bodrum’u seçti. Şarkıcı, ayna karşısında çektiği selfie’yi paylaştı.
DEMET'İN TERCİHİ BİKİNİ
Demet Akalın, kızı Hira ile Bodrum’da tatil yapıyor. Şarkıcı, denize girmeden önce verdiği bikinili pozları Instagram sayfasına ekledi.
TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Miray Daner de tatilde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Oyuncu, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
GÜNEŞ ÖPÜCÜĞÜ
Yasemin Şefkatli Tatlıses, yatta verdiği pozları Instagram’da “Güneş öpücüğü” notuyla paylaştı. Ünlü ismin kareleri birçok beğeni aldı.
PLAJIN YILDIZI
Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak’taki bir otelin plajında denize girerek serinledi. Ünlü oyuncu fiziğiyle dikkat çekti.