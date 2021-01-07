Steven Salam kimdir? İşte Steven hakkında tüm ayrıntılar

Survivor 2021'in gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Steven Salam'ın kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Steven Salam'ın özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.