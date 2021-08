Stay Influence, yeni yaşına yenilenerek başlıyor

Yeni yaşına yüksek motivasyon ile giren digital influencer ajansı Stay Influence, kurumsal kimliğinde yaptığı değişimle içindeki enerjiyi görünür kılıyor. Aynı zamanda sloganını da değiştiren ajans, iş birliği yaptığı markalara ve içerik üreticilerine “No one can do it. Like we do it” mesajıyla sesleniyor. Dijital dünyanın hızına dikkat çeken Stay Influence CEO’su Orhan Beyazıt, “Göz açıp kapayıncaya kadar değişen gündemlerin ve trendlerin hızına yetişmeye çalışan bir dijital ajans olarak, kurumsal kimliğimizin bu hızlı dünyaya daha çok ayak uydurması gerektiğini düşünüyorduk. Bunun için de yıllardır hem slogan olarak kullandığımız hem web sitemizin adresinde yer alması sebebiyle markaların bize seslendiği “Stay” kelimesini tam anlamıyla sahiplendik. Her değişimle birlikte gelen taze bir enerjinin olduğuna dair inançla, değişimi kendimizde başlatmak istedik. Yeni görsel dünyamız öncekine göre daha enerjik, daha dinamik, daha genç ve daha konuşkan. Genç bir ekiple hayallerimiz için çalışırken bu enerjiye oldukça fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yeni kimliğimizin bize taze bir enerji vermesini diliyorum.”

Portföyünde birçok marka bulunan Stay Influence; LC Waikiki, Unilever, Garanti BBVA, CoreGames, Abdi İbrahim, Sebamed, Shop&Fly, Axa Sigorta gibi birçok markaya hizmet verdiği gibi, 3. Parti olarak global network ajanslarıyla partner olarak çalışmaya devam ediyor.

