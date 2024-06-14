Stadyumda Ajda şov

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BWO Entertainment tarafından gerçekleştirilen “Good Music in Stadium” konserleri, “Ajda Pekkan ve Arkadaşları” etkinliğiyle son buldu.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu dolduran 40 bin kişi, Ajda Pekkan’ın şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Sunuculuğunu Çağla Şıkel’in üstlendiği gecede sanatçılara Tarık Sezer yönetimindeki orkestra eşlik etti.

Konserde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang de sahneye çıktı.

Ajda Pekkan, düet yaptığı isimlerden Nilüfer’e “Birbirimize her zaman destek verdik, destek olmaya da devam edeceğiz”, Hande Yener’e de “Sen her zaman 1 numarasın” dedi.

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Mazhar-Fuat ile “Ele Güne Karşı” şarkısını söyleyen Süperstar, geçen yıl yaşamını yitiren Özkan Uğur’u da andı.

Serenay locada, Mert sahada

Konserde sahne alması planlanan Mert Demir geçirdiği burun ameliyatı nedeniyle şarkı söyleyemedi ama Ajda Pekkan’ı en önden izledi: “Burnumdan tamponlar yeni çıktı, o yüzden sahneye çıkamadım ama gelip atmosferi tatmak istedim.”

Şarkıcı, sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla ilgili sorulara “O da gelecekti, birazdan konuşacağım” yanıtını verdi. Stadyuma geç saatte gelen Sarıkaya ise konseri locadan izledi ve şarkılara danslarıyla eşlik etti.

MUSTAFA DESTEK OLMUYOR

Ezgi Mola da konsere katılanlar arasındaydı. Mola, eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu Can ile ilgili sorulara, “Büyük bir Ajda Pekkan hayranıyım. Annelik harika gidiyor. Ben çok güzel alıştım. Mustafa destek olmuyor. Hayat müşterektir ama biraz yoğunluğu var, gece hayatında olduğu için. Biz de kendi gece hayatımızı odamızda yaşıyoruz” yanıtını verdi.

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Ajda Pekkan, gecenin finalinde Selda Bağcan’ı sahneye davet etti. İki dev sanatçı, “Ağlama Anne” şarkısı ve “Sivas’ın Yollarına” türküsünü birlikte seslendirdi.

Sahneye kırmızı bir gülle çıkarak Süperstar’a jest yapan Cem Adrian, sanatçı ile “Ben Seni Çok Sevdim” ve “Palavra” şarkılarını söyledi.