Spor sonrası markete uğradı

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Spor sonrası marketten bir şeyler alan Bade İşçil, yeme içmesine dikkat ettiğini ifade etti. Düzenli olarak sahilde yürüyüş yapan oyuncu, “Spor yapmayı seviyorum. Sporun bana iyi geldiğini düşünüyorum” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

Flaşlar patlayınca kaçtılar

Ahu Yağtu önceki gece Etiler’deki bir mekânda sevgilisi Demir Doğan ile eğlendi. Çift gazetecilere yakalanmamak için mekânın arka kapısından çıktı. Ancak bu görüntülenmelerine engel olmadı. Lüks bir aracın içinde objektiflere yansıyan Ahu Yağtu ve iş insanı sevgilisi gazetecileri fark edince gaza basarak oradan hızla ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

Çok mutluyuz

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Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz geçen gün İstinyePark AVM’de objektiflere yansıdı. Çift, el ele alışveriş turu yaptı. Survivor yarışmasına katılan Poyraz, geçtiğimiz günlerde elenip İstanbul’a dönmüştü. Erbil “Kavuştuğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Yok öyle rakamlar

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Bayram konseri için eksiklerini almaya çıktığı belirten Tilbe, sanatçı dostlarının basına yansıyan astronomik sahne fiyatlarını inandırıcı bulmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı “Yok öyle rakamlar. Varsa da benim haberim yok. Ben bilmiyorum” diye konuştu. Bayramda Kıbrıs’ta sahne alacağını söyleyen Tilbe “Kıbrıs’ta olacağız bu bayram. Nice bayramlar dilerim herkese. Ben bayramlarda çalışmayı çok seviyorum, çalışmadığım zamanlar sıkılıyorum” dedi.