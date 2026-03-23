Sözlerine tepki yağmıştı... Emre Altuğ: Burcu'nun üzüntüsü gerçek değilmiş!

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 08:34

EMRE Altuğ, Kıbrıs'ta bayram konseri verdi.

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen Altuğ, “Pop Masalı” adlı yeni albümün lansman gecesinde Burcu Güneş’in diğer kadın sanatçılara yönelik açıklamaları hakkında konuştu:

“Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni
mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de ‘Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım’ dedim.

Burcu’dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona ‘Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem’ dedim.

Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona ‘Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor’ dedim. Burcu’nun yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmasından sonra, o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı.”

