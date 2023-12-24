Soyadını değiştirip, fotoğrafları sildi! 2.5 aylık hamile Tuğçe Tayfur'dan kafaları karıştıran hamle...

Haberin Devamı

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, yaklaşık 4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de 2.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Bebek heyecanı yaşayan ikili arasında kriz çıktı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra paylaştığı karelere "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Haberin Devamı

TAKİBİ BIRAKIP, FOTOĞRAFLARI SİLDİ!

Evlendikten sonra soyadını değiştirip sahnelere ara veren Tuğçe Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıklamıştı. Genç şarkıcı son olarak kocasını takipten çıkarıp, birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları sildi. Soyadını da değiştiren Tayfur'un bu hareketi merak uyandırdı.

AYRILDILAR MI?

Muhammet Aydın da eşine aynı şekilde karşılık verdi. Kısa süre önce nikah masasına oturan çiftin kafa karıştıran hamleleri "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

KIZININ NİKAHINA KATILMADILAR

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un Sivas'ta gerçekleşen nikahına katılmamaları gündeme gelmişti. Tuğçe Tayfur, anne ve babasının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddialarına "Anne ve babamın rızası vardı" diyerek cevap vermişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Evlenene kadar elimi dahi tutmadı Haberi görüntüle

EVLİLİK SAHTE Mİ?

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliklerinin sahte olduğu iddia edilmiş Tayfur, şu cevabı vermişti:

"Kendini bilmez sahte hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyormuş bazı magazin profillerine... Ben çok kötü günler geçirdim, evet... Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evirilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu. Manevi olarak kayboluyordum yavaş yavaş... İnandığım ne varsa gidiyordu elimden... Güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyordu bana yaşatılanlar... Namazlarımı bile aksatmaya başlamıştım. Derken Muhammet'im çıktı karşıma, sanki Allah 'tamam bitti sınavın' der gibi gönderdi onu bana... İkimizin de kalbine öyle masum, öyle içten sıcaklık verdi işte... Sonra tabiri caizse dağ gibi durdu yanımda, yaşatılan şeylere şahit oldukça daha da sarıldı bana ve ailemden bir parça oldu. Allah ilmek ilmek işledi bizi birbirimize."

Haberin Devamı

"ÇIPLAK RESİMLER GÖNDERDİLER"

"Muhammet için yine “FAKE” hesaplardan iftiralar atıldı, yazmadığı şeyleri yazmış gibi gösterdiler, devletin izin verdiği ruhsatlı silahı gözüktü diye mafya dediler, bazı kişilerle ortak takibi olan kadınlar Muhammet'in Instagram hesabının dm kutusuna tanışma yazıları, çıplak resimleri göndererek iğrenç oyunlar kurdular. Ama Allah Muhammet'i boşuna göndermemişti bana, işinde gücünde, o da sadece yuvam olsun çoluk çocuk huzurlu sakin bir hayatım olsun, 'ahiretimize hazırlık yapabileceğim bir eşim olsun' diyen bir adam. Biz evlendik ama kuduranlar daha da kudurmaya başlamış."