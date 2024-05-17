Fotoğrafları sildi, soyadını değiştirdi... Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı mı?

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Çift hakkında sosyal medyada yayılan dedikodulara yol açan ise Seda Erdim’in Instagram hesabında soyadını değiştirmesi. Evlenmeden önceki soyadı ‘Çınar’ı kullanmaya başlayan genç kadının bu tercihi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Birçok kişi, paylaştığı fotoğrafların altına yorum yazarak Seda Erdim’e “Boşandınız mı?”, “Sessiz sedasız bitti mi?”, “Eşinizle aranız mı bozuk?” sorularını yöneltti.
Seda Erdim konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Ümit Erdim de soruları “Konuşmak istemiyorum” diyerek yanıtsız bıraktı.
Ümit Erdim ve Seda Erdim, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2018 yılında kızları Ses’i kucaklarına alan çift, 2022’de ikinci çocukları Ela’nın dünyaya gelişiyle bir kez daha bebek sevinci yaşamıştı. Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyordu.