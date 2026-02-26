Tülin Şahin’in soyadı davası reddedildi

Haberin Devamı

Ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak dava açmış, mahkemeye sunulan dilekçede “Çocuğun ‘Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha’ olarak yaşaması, toplumsal ve hukuki açıdan zor olup, karışıklıklara neden olmaktadır. Çocuğun nüfustaki ad ve soyadının ‘Leyla Siena Şahin’ olarak düzeltilmesini istiyoruz” denilmişti.

Mahkeme, Tülin Şahin’e çocuğun biyolojik babası Pedro de Noronha’yı davaya dahil etmesi için 2 haftalık kesin süre verildiğini belirtti. Şahin’in bu süre içinde babayı davaya dahil etmediği gerekçesiyle, dava usulden reddedildi.