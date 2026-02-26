×
Tülin Şahin’in soyadı davası reddedildi

Güncelleme Tarihi:

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 08:21

Tülin Şahin’in eski sevgilisi Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’dan olan 6 yaşındaki kızı Siena Leyla’nın kendi soyadını kullanması için açtığı davada karar açıklandı.

Ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak dava açmış, mahkemeye sunulan dilekçede “Çocuğun ‘Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha’ olarak yaşaması, toplumsal ve hukuki açıdan zor olup, karışıklıklara neden olmaktadır. Çocuğun nüfustaki ad ve soyadının ‘Leyla Siena Şahin’ olarak düzeltilmesini istiyoruz” denilmişti.

Mahkeme, Tülin Şahin’e çocuğun biyolojik babası Pedro de Noronha’yı davaya dahil etmesi için 2 haftalık kesin süre verildiğini belirtti. Şahin’in bu süre içinde babayı davaya dahil etmediği gerekçesiyle, dava usulden reddedildi.

 

 

