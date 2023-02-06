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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı

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#Taha Duymaz#Hatay#Deprem
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 18:42

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Kötü haberi, Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldığı ileri sürüldü.

Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz, ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.


 AKRABAMIZIN EVİNDE KALACAKLARDI

Kardeşlerinin dün bir akrabasının evinde kaldığını belirten Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Hatay Antakya, Betonsan Bedii Sabuncu Okulu karşısı" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı


Taha Duymaz, gece depremden önce son olarak bu paylaşımı yapmıştı...
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı



 

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