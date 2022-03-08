Şoray Uzun'dan Rasim Öztekin'e: Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum!

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Rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları ile izleyicinin gönlünde taht kuran Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 62 yaşındaki Öztekin'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

"Bugün 8 Mart...

Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.

Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yokolan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.

Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.

Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."

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'ELLERİN HEP OMUZLARIMDA'

Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin de Instagram sayfasında baba-kız yer aldıkları bir fotoğrafı paylaştı:

İlk aşkım, benzediğim, özlediğim… Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen! Hep sen! Seni çok seviyorum ÇOK.

USTA OYUNCU MEZARI BAŞINDA ANILDI

USTA oyuncu Rasim Öztekin, ölümünün 1. yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

Anma törenine eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, kızı Pelin Öztekin, oyuncu Şoray Uzun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve sevenleri katıldı. Anmaya katılanlar Rasim Öztekin'in mezarlığına çiçekler bırakarak dualar etti. Duaların ardından Rasim Öztekin için boş bir deftere yazılar yazıldı.



Eşi Esra Kazancıbaşı, "Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözümün için gibi baktığım bir çocuktu. Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Sardunyayı o da çok severdi ben de çok severdim. Maalesef yeni evimizin bahçesine sardunya değil mezarına sardunya koydum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum" dedi.

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"SADECE BABAMI DEĞİL ÖĞRETMENİMİ DE KAYBETTİM"

Kızı Pelin Öztekin ise gözyaşları içerisinde "Çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum uzun süre çekimler için gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim" diye konuştu.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM"





Oyuncu Şoray Uzun, Rasim Öztekin ile arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, 'Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız' dedim. Bana, 'konuşmayı sen yaparsın' dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz" şeklinde konuştu.