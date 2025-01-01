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'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti... Şaşırtan fotoğraf

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#Yeliz Yeşilmen#Ali Uğur Akbaş#Barışma Fotoğrafı
Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Şaşırtan fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 11:49

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında nikah masasına oturduğu 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş'tan 2011 yılında boşanmıştı.

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Yeşilmen, ayrılığın ardından "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" dedi.

Oyuncunun bu sözleri şiddet iddialarını gündeme getirdi.

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Şaşırtan fotoğraf

Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile yaşadıklarını anlatmaya çalıştı:

"Bugün erkeklere sorduğunuz zaman 'her evde şiddet var' derler, kadınlar da bunu sineye çeker. Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var... Var da var! Benim parkinson annesi babam, yaşlı bir annem var. Benim arkamdaki tek gücüm medyam. Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp. Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup dururken mi çıktı, hayır bir yaşanmışlıkla çıktı"

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Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti... Şaşırtan fotoğraf

İkili arasındaki sular yavaş yavaş durulurken, Yeliz Yeşilmen dün Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla eski eşiyle barıştığını duyurdu:

"Hoş geldin 2025 başta sağlık ve huzur, aşk, para getir... "

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#Yeliz Yeşilmen#Ali Uğur Akbaş#Barışma Fotoğrafı

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