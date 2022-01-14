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'Sonbahara Son Güller'den yeni fotoğraflar paylaşıldı

#Sonbahara Son Güller#Tuba Ünsal#Onur Büyüktopçu
Sonbahara Son Güllerden yeni fotoğraflar paylaşıldı

“Sonbahara Son Güller” adlı yeni tiyatro oyunundan kostümlü fotoğraflar paylaşıldı. Özen Yula’nın yazıp yönettiği oyun, çok yakında perde açacak.

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Tuba Ünsal, To Be House of Production adlı yapım şirketiyle yeni bir tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Özen Yula’nın yazıp yönettiği “Sonbahara Son Güller”, beş kadın sanatçının hayata tutunma çabalarını sahneye taşıyacak. Oyunun ay sonunda seyirciyle buluşması planlanıyor.

Sonbahara Son Güllerden yeni fotoğraflar paylaşıldı

Oyunda kullanılacak kostümler modacı Özlem Süer tarafından tasarlandı.

1980 YILINDA GEÇİYOR

Tuba Ünsal’ın yanı sıra Yasemin Baştan, Ceren Taşçı, Şirin Kılavuz, Özlem Tokaslan, Hazal Arduç, Erdem Akakçe, Murat Akkoyunlu, Onur Büyüktopçu, Serkan Altıntaş, Cem Engin ve Aytaç Uşun’un rol aldığı iki perdelik oyunda bir saz heyeti de yer alacak. 1980 yılında geçecek oyunda seyircilere Antep mutfağından lezzetler sunulacak.

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