'Sonbahara Son Güller'den yeni fotoğraflar paylaşıldı

Tuba Ünsal, To Be House of Production adlı yapım şirketiyle yeni bir tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Özen Yula’nın yazıp yönettiği “Sonbahara Son Güller”, beş kadın sanatçının hayata tutunma çabalarını sahneye taşıyacak. Oyunun ay sonunda seyirciyle buluşması planlanıyor.

Tuba Ünsal’ın yanı sıra Yasemin Baştan, Ceren Taşçı, Şirin Kılavuz, Özlem Tokaslan, Hazal Arduç, Erdem Akakçe, Murat Akkoyunlu, Onur Büyüktopçu , Serkan Altıntaş, Cem Engin ve Aytaç Uşun’un rol aldığı iki perdelik oyunda bir saz heyeti de yer alacak. 1980 yılında geçecek oyunda seyircilere Antep mutfağından lezzetler sunulacak.