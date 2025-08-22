Sonay Dikkaya: Ufuk oğlumuza babalık yapmadı

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 15:06

Haber spikeri Sonay Dikkaya, eski eşi Ufuk Yıldırım’la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dikkaya, ünlü şarkıcının otizmli oğulları Şan’a karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi: “Kendi hayatını tercih etti. Ne maddi ne manevi destek alabildim.”

SONAY Dikkaya, 2003 yılında evlenip 2009’da boşandığı ünlü şarkıcı Ufuk Yıldırım hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu. Dikkaya, 2006 yılında erken doğumla bir erkek bebek dünyaya getirmiş ve Şan adını verdiği oğluna 4 yaşındayken otizm teşhisi konulmuştu. “Haber Bahane” adlı programa konuk olan Dikkaya, eski eşinin bir baba olarak oğluna karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

YORGUN BİR ANNEYİM

Evliliklerinde mutluluğu yakalayamadıklarını anlatan Sonay Dikkaya, “Biz çok eğlendik, arkadaş olarak müthiş anlaşıyorduk. İnsanlar da bizi çok komik bulurdu. Ama karı-koca olarak hiç başarılı olamadık, beceremedik” dedi. En büyük kırgınlığının, Ufuk Yıldırım’ın Şan’a karşı ilgisizliği olduğunu belirten Dikkaya, evlilikleri bittikten sonra tüm yükün kendisine kaldığını dile getirdi:

“Şan babasına çok düşkündü ama ayrı düştüler. Babası kendi hayatını tercih etti. Bana göre çok az ilgiliydi. Ne maddi ne manevi destek alabildim. Ben çok yorgun bir anneyim, 18 senem oğlumla tek başıma geçti.”

HEP BEN SUSTUM

Eski eşine yönelik sitemlerini sürdüren Sonay Dikkaya, “Hep tolerans göstermesi gereken, hep susması gereken ben oldum. Konuştuklarım bir işe yaramıyordu. Herkes zaten her şeyi biliyor, benim söylememe gerek yok”

BABAM 3 AYDA GİTTİ OĞLUM 3 AYDA GELDİ

20 yılı aşkın süredir ekranlarda yer alan Sonay Dikkaya, iş hayatının aksine özel yaşamında birçok hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. En büyük travmasının genç yaşta babasını kaybetmek olduğunu belirten Dikkaya, “Babacığımı 19 yaşımda kaybettim. 3 ay yoğun bakımda kaldı. O süreçte 37 kiloya düşmüştüm.
Babam 3 ayda gitti, oğlum ise 3 ay yoğun bakımdan geldi. Bugün hâlâ oğlumun nefesini dinliyorum” dedi.

