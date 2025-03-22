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Son dakika... Filiz Akın hayatını kaybetti! Vasiyeti yerine getirildi...Cenazesine yalnızca ailesi katıldı

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#Filiz Akın#Yeşilçam#Oyuncu
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 15:18

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın, yakınları tarafından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Efsane oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

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Sağlık bakanlığının twitter sayfasından yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini yer verildi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele diyordu. Usta sanatçı, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti.

Son dakika... Filiz Akın hayatını kaybetti Vasiyeti yerine getirildi...Cenazesine yalnızca ailesi katıldı

UZUN SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI

Akın 1 Eylül 2024’ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi görüyordu.

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Yıldız oyuncu daha önce kanser tedavisi de görmüştü.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

Son dakika... Filiz Akın hayatını kaybetti Vasiyeti yerine getirildi...Cenazesine yalnızca ailesi katıldı

AŞİYAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak Filiz Akın'ın bugün Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildiğini açıkladı.

Son dakika... Filiz Akın hayatını kaybetti Vasiyeti yerine getirildi...Cenazesine yalnızca ailesi katıldı

İLKER İNANOĞLU'NDANA FİLİZ AKIN'A VEDA: CANIM ANNEM, EN YAKIN ARKADAŞIM, SIRDAŞIM...

"Filiz Akın bu dünyada beni en çok seven insan, 'Yumurcak' filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...

Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun.
Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi.
Seni her şeyden çok seven oğlun "Kuzun" İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker inanoğlu...
Bütün sevenlerinin başı sağ olsun."

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Son dakika... Filiz Akın hayatını kaybetti Vasiyeti yerine getirildi...Cenazesine yalnızca ailesi katıldı

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçı Filiz Akın'ın (82) hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk sinemasının çok değerli isimlerinden Filiz Akın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yeşilçam'ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.  (DHA)

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Son dakika... Filiz Akın hayatını kaybetti Vasiyeti yerine getirildi...Cenazesine yalnızca ailesi katıldı

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#Filiz Akın#Yeşilçam#Oyuncu

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