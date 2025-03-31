Son dakika... Volkan Konak hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 00:11
Son dakika haberi... İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü sanatçı hayatını kaybetti.
Hürriyet'in ulaştığı ünlü yapımcı Polat Yağcı " Sahnede fenalaşmış. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Volkan Konak'ı kaybettik. Çok üzgünüz " dedi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelen bir kişi o anları böyle görüntüledi.