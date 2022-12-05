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Son dakika! Özge Ulusoy'un acı günü: Babası kazada hayatını kaybetti

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#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Son Dakika
Son dakika Özge Ulusoyun acı günü: Babası kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 01:03

Son dakika haberine göre, Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Son dakika Özge Ulusoyun acı günü: Babası kazada hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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Son dakika Özge Ulusoyun acı günü: Babası kazada hayatını kaybetti

 

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#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Son Dakika

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