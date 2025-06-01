Son dakika... Ölüm tehdidinin arından Aile Bakanı devreye girdi... Eski sevgilisi Danla Bilic'in kabusu oldu!

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Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine fiziksel şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti. Bilic, Çetin’in ilişki bittikten sonra kendisini ısrarlı takibe aldığını, evine izinsiz girmeye çalıştığını ve sık sık fiziksel ve sözlü tehditlerde bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca, uzaklaştırma kararına rağmen Çetin’in yasa ihlallerine devam ettiğini ve kendisine zarar vermeye çalıştığını da ifade etmişti.

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RESTORANDA ŞİDDET UYGULADI

Berk Çetin’in Bilic’i Eyüpsultan’da bir spor kulübünün içindeki restoranda şiddet uyguladığı, kafasından aşağı içecek döktüğü anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Son olarak Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Berk Çetin’in serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Bilic, Çetin’in serbest kaldıktan sonra dayısını aradığını ve “Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız” dediğini ileri sürdü.



Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi: “Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, özgürlüğünün değerini anlar birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse diye düşünmüştüm.”

ÖLÜM HABERİNİ 3-4 GÜN İÇİNDE ALIRSINIZ

Ünlü fenomen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız’ beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak, akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Ve bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor.”

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4 gün sonra serbest bırakıldı

Danla Bilic’in suç duyurusunun ardından Berk Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Bilic, ilk duruşmanın görülmesinin ardından Çetin’in dört gün içinde tahliye edildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bilic, Çetin’in duruşmadaki tavırlarında pişmanlık duymadığını ifade etti. Ünlü fenomen, “Hiç pişman değildi. Yaptıklarının arkasında olduğu çok belliydi” dedi.

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YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.'nin, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.

Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

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Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'AİLE BAKANI BİZZAT İLGİLENDİKLERİNİ İLETTİ'



Diğer yandan, Danla Biliç konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biliç açıklamasında, "Merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. İyiyim aileme yaşatılan bu korkuyu hazmetmeye çalışıyoruz. Dün bizzat Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş arayıp bu konuyla bizzat ilgilendiklerini de iletti. Hiçbir kadının bu ve benzeri şeyler yaşamaması, yaşayanların da sonsuz korunmasını dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Sizi çok seviyorum iyi ki varsınız " ifadelerini kullandı.