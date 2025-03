Son dakika... Acı haber geldi... Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. birkaç gün önce durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti..

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.

AYLARCA MÜCADELE ETTİ

İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, geçtiğimiz yıl mide ameliyatı için Türkiye'ye döndü.

Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu.

Art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu.

'HASTALIĞIM: PANKREAS KANSERİ'

Tanyeli, kötü haberi "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah’ın yardımıyla yeneceğime inanıyorum" sözleriyle duyurdu.

Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Tanyeli, süreç boyunca doktorlarının önerdiği tüm yöntemleri denedi.

'AŞIYA UYGUN DEĞİLİM'

Ekim 2023'te büyük bir umutla Küba'ya giden Tanyeli, kısa süre sonra aşı için uygun olmadığını açıkladı:

"Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim. estek tedavi var, takviye ilaçlar da... İlaçları yanıma aldım, akrep zehri de kullanmaya başladım. Kim der ki o tiksindiğimiz, korktuğumuz akrep içindeki zehir bize şifa olacak. Yüce Allah dünyanın her yerinde, her an beni sarsa sarsa idrak ettiriyor. Hazmetmek nasip olsun..."

'HER YERİ TAKİP EDİYORUM'

Tedavisine Türkiye'de devam eden Tanyeli, Hürriyet'e verdiği röportajda kendisini en çok zorlayan şeyin damarlara tutunan kanser hücreleri olduğunu anlatmıştı:

"Ben tedaviye kemoterapiyle başladım. Şu anda 3’üncü evrede. Ameliyat olma şansım vardı. Fakat damarlara tutunduğu için yapamadılar. Tedaviyi 8 aydır devam ettiriyorlar. Damarlardan biraz çekilirse hemen kesip alacaklar kanserli bölgeyi. Damarlarda olduğu sürece ameliyat yapabilirler ama çok riskli, ona da ben yanaşmıyorum. Küba’ya gittim geldim, son gördüğüm radyoterapiden sonra belki mutasyona uğramış olabilir. O da bana aşı yolunu açabilir. O zaman çok mutlu olurum. İngiltere’de bir klinik var, Avrupa’nın en büyük kliniği. Çok pahalı. Oraya raporlarımı yollayacağım. Belçika’da pankreasla ilgili çok iyi bir hastane var. Japonlar damar değişme tekniği geliştirmişler. Her yeri takip ediyorum. Buradaki doktorlarıma ayrıca çok güveniyorum. Şu anda aldığım immünoterapi var. Onunla biraz küçültmeye çalışıyorlar. Saatli bomba gibi, nereden ne zaman patlayacağı belli değil ama sıkıntı yok."

MORAL GECESİ

Tanyeli için dostları 11 Şubat 2024'te moral gecesi düzenledi. Etkinlikte toplanan paralar, ünlü oryantalin tedavisinde kullanıldı.

"19 yaşındaydım, Çakıl Gazinosu vardı. Hülya Avşar, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Demet Akalın, Gülben Ergen gibi çok iyi isimlerle sahneye çıkıyorduk. Çakıl Gazinosu’nun sahibi sayın Türkan Şerbetçi. Biz ona “annemiz” derdik. Gerçekten çok değerlidir. Türkan Abla “Şöyle bir şey organize edelim” dedi. Ben Zara’yı aradım, “Hepimiz koşarız senin için” dedi. Yıldız Tilbe, Safiye Soyman, Hakan Altun... O kadar çok dostluğunu gördüğüm insan var ki. Ebru Gündeş mesela ilk Instagram’da durumumu duyurduğum an aradı. Haluk Levent, Kenan Doğulu, Haluk Şentürk, Polat Yağcı, iş dünyasından isimler ve daha sayamadığım birçok kişi... Çok teşekkür ediyorum"

HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR

Tanyeli, ilk günden beri kendisini yalnız bırakmayan isimlerden de bahsetmişti:

"Herkesin kendisine göre sıkıntısı, maddi mücadelesi var. Ama öyle bir bütünlük oldu ki... Mesela Sibel Can başından beri arıyor. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Muazzez Ersoy, Demet Akalın, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü dostum... Hiç kimsenin bir mecburiyeti yok. 35 yıldır sektördeyim, hiç kimseyi bu kadar bir görmemiştim. Kenan Doğulu ile yıllardır görüşmüyorum. Sağ olsun o ve ailesi de ellerini uzattılar. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Haluk Şentürk beni Küba’ya yolladı. Bu davetsiz misafire çok hazırlıksız yakalandım. Nasıl başa çıkarım diye düşünürken kimi dostum maddi, kimisi manevi olarak yanımda oldu. Her seferinde düşündükçe duygulanıyorum. Ben unutsam onlar unutmuyor."

'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...'

Tanyeli, yaşadığı en büyük pişmanlığın ise her şeyi içine atmak olduğunu söylemişti:

"İçime atmak, çok büyük pişmanlığım. Ama baktığımda duygusal, ince düşünceli olmasaydım, insanları kırıp geçseydim belki bu dostları da biriktirmezdim. Kendimle çok gurur duyduğum şeyler var. Brezilya’ya gittim, 6 ay kaldım. Türkiye’nin en iyi oryantaliyken Amerika’ya gittim, üniversite okudum, İngilizce öğrendim. Ben aslında bu popüler kültüre de “Tamam, beni teslim alın” dememişim hiçbir zaman. Beni bunalttığı noktada yine ruhum ne istediyse onu yaptım. Ünlüyken hayat maddi yönden çok kolay. Ama ben rahatlığı bırakıp köfte ekmek sattım Orlando’da. 1 sene sonra hazıra dağ dayanmadı çünkü. Hiç şikâyetçi değilim, iyi ki yaptım. Avustralya’ya gittiğimde event şirketim vardı, organizasyon, catering yaptım. Elimden her iş gelir benim."

'EN BÜYÜK HAYALİM...'

Yaklaşık 2,5 boyunca hastalıkla mücadele eden Tanyeli'nin en büyük hayalini de anlatmıştı:

"İyileşince ilk yapmak istediğim şey her gün değişiyor. Ama şu sıralar sanırım radyoterapinin de yan tesiri; suların, denizlerin içinde olmak istiyorum."

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 İzmir doğumlu.

Annesi ve babası o 2 yaşındayken boşanan Tanyeli çocuk esirgeme kurumunda büyüdü...

İlk evliğini henüz 14 yaşındayken yapan ünlü oryantal, bebeği Taylan'ı kucağına aldığında yıl 1988'di.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ilk eşi ile yollarını ayıran Tanyeli, Avustralya'ya yerleşti. 2012 yılında ise İlker Sünneli ile nikah masasına oturdu.

2015 yılında kanser ile mücadele eden annesini kaybetti.

Uzun yıllar fazla kilolarından dert yanan Tanyeli, 2022 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi.

Dansıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu.

2023 yılının mayıs ayında pankreas kanseri nedeniyle tedavi görmeye başlayan Tanyeli, aynı yıl 29 Eylül 2023'te abisini de kanser nedeniyle kaybetti.

Yıllarını sahnede geçiren Tanyeli'nin 'Dans Et Benle', 'Turkish Belly Dances' ve 'Dansın Kraliçeleri' isimli dans albümleri bulunmakta.