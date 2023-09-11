Somer Sivrioğlu'ndan itiraf: Metin-Ali-Feyyaz dedim 6 gün dövdüler beni

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◊ Moda’da doğdum, dayım Fenerbahçe’de boksör, babam Fenerbahçe’de basketbolcu, anneannem Fenerbahçe’nin en yaşlı üyesiydi. Başka şansım yoktu. İyi ki de Fenerbahçeliyim tabii ki.

◊ Kalamış’ta Metin-Ali-Feyyaz dedim, 6 gün dövdüler beni. Evde bıraktılar, okulda dövdüler sen ne yapıyorsun diye.

◊ 15 gün içinde aklımda Avustralya planı yokken Yeşilçam filmlerindeki Haydarpaşa’dan çıkan tipler gibi kendimi bavullarla havalimanında buldum.

◊ Avustralya’daki ilk masa örtülü şaraplı Türk restoranını biz açtık.

◊ MasterChef Türkiye’de lahmacun yapıldığı bölümlerde İstanbul’da lahmacun bitiyor.

◊ Şefleri tek kelimeyle anlatırsak Mehmet Şef ‘Baba’, Danilo Şef ‘Eğlenceli.’

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◊ En sevdiğim yemek karnıyarık.

◊ Salataya alerjim var, yeşillik yemem, hayvanların yemeğini rahat bırakalım.

◊ İyi yapıldığı sürece menemen soğanlı olur.

◊ Acun (Ilıcalı) abiyle mahalleden tanışıyoruz.

◊ Acun abi yanındakinin süratten korktuğunu hissederse biraz üzerine gidiyor. Benim tavsiyem çok korksanız da belli etmeyin.

Renkli tarzıyla da dikkat çeken Somer Sivrioğlu, “Yeni jenerasyonun giydiğim kıyafetlerle ilgili esprilerine bayılıyorum” dedi.