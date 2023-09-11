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Somer Sivrioğlu'ndan itiraf: Metin-Ali-Feyyaz dedim 6 gün dövdüler beni

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#Masterchef Türkiye#Somer Sivrioğlu#Roksan Kunter
Somer Sivrioğlundan itiraf: Metin-Ali-Feyyaz dedim 6 gün dövdüler beni
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:43

“MasterChef Türkiye” yarışmasının jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, Roksan Kunter’in sunduğu “Roksan ile Laf Arası” programına konuk oldu. Ünlü şef kariyerinden MasterChef Türkiye programına, Fenerbahçe’den Avustralya’daki hayatına kadar birçok konuda ilginç açıklamalar yaptı.

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  Moda’da doğdum, dayım Fenerbahçe’de boksör, babam Fenerbahçe’de basketbolcu, anneannem Fenerbahçe’nin en yaşlı üyesiydi. Başka şansım yoktu. İyi ki de Fenerbahçeliyim tabii ki.

  Kalamış’ta Metin-Ali-Feyyaz dedim, 6 gün dövdüler beni. Evde bıraktılar, okulda dövdüler sen ne yapıyorsun diye.

  15 gün içinde aklımda Avustralya planı yokken Yeşilçam filmlerindeki Haydarpaşa’dan çıkan tipler gibi kendimi bavullarla havalimanında buldum.

  Avustralya’daki ilk masa örtülü şaraplı Türk restoranını biz açtık.

  MasterChef Türkiye’de lahmacun yapıldığı bölümlerde İstanbul’da lahmacun bitiyor.

Somer Sivrioğlundan itiraf: Metin-Ali-Feyyaz dedim 6 gün dövdüler beni

  Şefleri tek kelimeyle anlatırsak Mehmet Şef ‘Baba’, Danilo Şef ‘Eğlenceli.’

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  En sevdiğim yemek karnıyarık.

  Salataya alerjim var, yeşillik yemem, hayvanların yemeğini rahat bırakalım.

  İyi yapıldığı sürece menemen soğanlı olur.

  Acun (Ilıcalı) abiyle mahalleden tanışıyoruz.

  Acun abi yanındakinin süratten korktuğunu hissederse biraz üzerine gidiyor. Benim tavsiyem çok korksanız da belli etmeyin.

Renkli tarzıyla da dikkat çeken Somer Sivrioğlu, “Yeni jenerasyonun giydiğim kıyafetlerle ilgili esprilerine bayılıyorum” dedi.

 

 

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#Masterchef Türkiye#Somer Sivrioğlu#Roksan Kunter

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