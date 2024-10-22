Somer Şef: Asgari ücretli bizim restorana gelemez

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Ünlü şef, “Asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkânına gelemezler” diyen Hülya Avşar’a şöyle karşılık verdi: “Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız. Ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım. Öyle lüks denilecek bir restoran değil. Ama tabii ki kişi başı 2-3 bin lira tutar.” Bunun üzerine Avşar, “Yani asgari ücretliler için değil, onun üstünde kazananlara göre ucuzsun” dedi. Somer Şef de “Özellikle öyle yapmak istedik, çok pahalı olsun istemedik” diye konuştu.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Romantik kaçamak

Burak Sergen, çekimleri Kapadokya’da devam eden dizisinin set arasında eşi Gizem Sergen’le bölgenin güzelliklerini keşfe çıktı.

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Çift, Kapadokya’nın mistik atmosferinde verdikleri romantik pozları sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı. (Sayit DURMAZ)

‘Akkor’ heyecanı

Melike Şahin, Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam dinleyicileriyle buluştu.

Hit şarkılarını seslendiren Melike Şahin, konser sırasında, 8 Kasım’da çıkacak yeni albümü “Akkor”un plak ve kasetini göstererek yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, İngiltere’deki ilk konserini vermeye hazırlandığını da duyurdu. Melike Şahin, 24 Kasım’da Londra Caz Festivali’nde sahneye çıkacak.

Yeşilçam sıcaklığında

Merve Sevi, “Baba Beni Güldürsene” adlı filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Merve Sevi, yönetmen koltuğunda Emrah Aguş’un oturduğu filmde kızına çok düşkün ‘Beyza’ karakterini canlandırdı. Oyuncu, projenin Yeşilçam filmleri sıcaklığında olduğunu söyledi:



“Yeşilçam filmleri genellikle hayatın zorlukları, aşk, aile dramları ve toplumsal eşitsizlikleri ele alır. Bizim filmimizin anlatım dili de çok samimi ve sıcak, bu anlamda Yeşilçam’ı andırıyor.”

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Atatürk’ün çocukluğu beyazperdede

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk yapımı “Mustafa” beyazperdede seyirciyle buluşuyor. Atatürk’ün çocukluğuna odaklanan film, 25 Ekim’de vizyona girecek.

Erol Mütercimler’in danışmanlığında çekilen, seslendirmesini Altan Erkekli’nin yaptığı “Mustafa” filminin şarkılarını Ferman Akgül ile Oğuzhan Uğur seslendirdi. 1 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken yapım, 400’den fazla sinema salonunda izleyiciyle buluşacak.