×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Somer şef tatilde... Çeşme'de aşk!

Güncelleme Tarihi:

#Şef Somer Sivrioğlu#Celal Can Algül#Helin Kandemir
Somer şef tatilde... Çeşmede aşk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 14:05

Şef Somer Sivrioğlu yaz sezonunu sevgilisiyle birlikte Çeşme’de açtı.

Haberin Devamı

“MasterChef” yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, önceki gün sevgilisiyle beraber The Beach of Momo’da görüntülendi.

Somer şef tatilde... Çeşmede aşk

Şezlongda romantik dakikalar geçiren ikili, daha sonra el ele denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra yerlerine dönüp kurulanan sevgililer plajdan ayrıldı. (Deniz BOY)

Somer şef tatilde... Çeşmede aşk

İlişki bitti!

Helin Kandemir’in Celal Can Algül’le 3 aylık ilişkisi sona erdi. Onur Seyit Yaran’la başrolü paylaştığı “Aşkın Yüzü” filmi için düzenlenen özel gösterimde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu, ilişkisinin bittiğini dile getirerek “Yarın tatile çıkıyorum, tek başıma Bodrum’a gideceğim. Senaryo okuyarak kafa dinleyeceğim” dedi.

Haberin Devamı

Somer şef tatilde... Çeşmede aşk

O paraya lahmacun yemek enayilik

Bodrum’daki lahmacun fiyatlarıyla ilgili tartışmalara Melek Mosso da dahil oldu. Önceki gün Nişantaşı’nda bayram alışverişi yaparken görüntülenen şarkıcı, popüler tatil beldelerinde astronomik ücretler ödemeyi “enayilik” olarak niteledi:

Somer şef tatilde... Çeşmede aşk

“O tip yerlere gitmem. Bana ‘Ben bu lahmacunun parasını ödeyebiliyorum, sen ödeyemiyorsun’ demek gibi geliyor. Saçma ego savaşları oluyor orada. Sırf pahalı olduğu için bir yemeğe asla o paraları vermem. Bunun da ciddi enayilik olduğunu düşünüyorum.” (Behlül AYDIN)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şef Somer Sivrioğlu#Celal Can Algül#Helin Kandemir

BAKMADAN GEÇME!