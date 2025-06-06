Somer şef tatilde... Çeşme'de aşk!

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“MasterChef” yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, önceki gün sevgilisiyle beraber The Beach of Momo’da görüntülendi.

Şezlongda romantik dakikalar geçiren ikili, daha sonra el ele denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra yerlerine dönüp kurulanan sevgililer plajdan ayrıldı. (Deniz BOY)

İlişki bitti!

Helin Kandemir’in Celal Can Algül’le 3 aylık ilişkisi sona erdi. Onur Seyit Yaran’la başrolü paylaştığı “Aşkın Yüzü” filmi için düzenlenen özel gösterimde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu, ilişkisinin bittiğini dile getirerek “Yarın tatile çıkıyorum, tek başıma Bodrum’a gideceğim. Senaryo okuyarak kafa dinleyeceğim” dedi.

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O paraya lahmacun yemek enayilik

Bodrum’daki lahmacun fiyatlarıyla ilgili tartışmalara Melek Mosso da dahil oldu. Önceki gün Nişantaşı’nda bayram alışverişi yaparken görüntülenen şarkıcı, popüler tatil beldelerinde astronomik ücretler ödemeyi “enayilik” olarak niteledi:

“O tip yerlere gitmem. Bana ‘Ben bu lahmacunun parasını ödeyebiliyorum, sen ödeyemiyorsun’ demek gibi geliyor. Saçma ego savaşları oluyor orada. Sırf pahalı olduğu için bir yemeğe asla o paraları vermem. Bunun da ciddi enayilik olduğunu düşünüyorum.” (Behlül AYDIN)