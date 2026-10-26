Somer şef sessizliğini bozdu: Aşk gelip geçici emek kalıcı!

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Ünlü şef, oyuncu Seren Fosforoğlu’nun YouTube’da yayınlanan ‘Keçi İnadı’ programına konuk oldu ve Belen’in “aldatıldım ve tehdit edildim” iddialarının ardından ilk kez konuştu.

Eski eşiyle (Aslı Sencer) 20 yıl birlikte olduklarını söyleyen şef, ilişkilerin zaman içinde değişebileceğini ancak birlikte geçirilen yılların ve verilen emeğin değerini koruduğunu dile getirdi:

“Eski eşimle 20 yıl beraberdik. Onunla ilişkimi durdurmam demek, 20 yılımı durdurmam da demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim? Yokmuş gibi davranmak bence çok bencilce.”

İlişkilerin zaman içinde dönüşebileceğini ifade eden Sivrioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşklar, şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. İnsan her zaman için en çok emeğini seviyor.”

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NİŞANLISI İHANETLE SUÇLAMIŞTI

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile evlilik yolunda olduğu belirtilen Didem Belen, yaklaşık bir yıldır süren ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu.

Sivrioğlu’nun kendisini aldattığını öne süren Belen, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;

“Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah’a şükürler olsun.”