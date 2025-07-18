Somer Şef aşka geldi

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54 yaşındaki ünlü şef, sevgilisiyle havuz başında verdikleri romantik pozu Instagram’da paylaştı. Tilbe Uslu’nun Sivrioğlu’na karpuz yedirdiği o anlar sosyal medyada da gündem oldu. Somer Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yeni yaşını sosyal medyada kutlamıştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'Hayatımda kimse yok'

“Gelin Takımı 2” filminin çekimlerini tamamlayan Nilperi Şahinkaya, İstanbul’a döndü.

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Ünlü oyuncu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Tatil planları sorulan Şahinkaya, bu yaz bir yere gitmek yerine kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural’ın yanında kalacağını söyledi. Şahinkaya, aşk hayatının sorulması üzerine “Hayatımda kimse yok, annemle evde oturuyorum” dedi. (Behlül AYDIN)

Bodrum’da özel davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, sahibi olduğu içki markası için Bodrum’da özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

Maxx Royal Bodrum’un sevilen restoranlarından Caviar Kaspia’da gerçekleşen gece moda, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok seçkin ismi bir araya getirdi. Davete katılanlar arasında Nevbahar Koç, Elif Dürüst, Burak Deniz, Berrak Tüzünataç, Ece Sükan, Seda Bakan, Serkan Altunorak ve Taro Emir Tekin de vardı.

Tatil bitmesin

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift, şimdilerde birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Koç ve Subaşı, hem Yunanistan’da hem de Alaçatı’da tatil yaptı. Çift, romantik pozlarını ise sosyal medya hesaplarından “Tatil bitmesin” notuyla paylaştı.

Anne kız günü

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Tuba Ünsal önceki gün kızı Sare Pilevneli ile Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

Yeni sezon koleksiyonlarını ilgiyle inceleyen anne kız, uyumlu tarzlarıyla dikkat çekti. Sare’nin annesi ile olan benzerliği ise gözden kaçmadı.

Eski sevgili sorularına vakti yok

Aytaç Şaşmaz önceki gün Bodrum’daki Mit Town AVM’den çıkarken görüntülendi. Şaşmaz, “Spora geldik, şimdi eve dönüyoruz” dedi.

Saçlarını yeni bir proje için kısalttığını söyleyen oyuncu, imajıyla ilgili olumlu tepkiler aldığını belirtti. Geçtiğimiz ay ilişkisini sonlandırdığı Cemre Baysel’le ilgili sorular karşısında konuşmamayı tercih eden Şaşmaz “Beni kırmayın. İnanın vaktim yok. Sizleri çok seviyorum” dedi. (Tolga BOZDUMAN)