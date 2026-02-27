×
Sokakta gergin anlar... 'Aldatmalarından bahsediyorum Muhammet!'

#Tuğçe Tayfur#Muhammet Aydın#Boşanma
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 07:00

Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, Nişantaşı’nda görüntülendi. Boşanma aşamasındaki çift, objektifleri fark edince gerginlik yaşadı.

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün Nişantaşı’nda boşanma aşamasında olduğu eşi Muhammet Aydın’la görüntülendi.

Birlikte yürürken objektife yansıyan ikiliden Muhammet Aydın, kameraları fark edince rahatsız oldu. Kendilerini çeken kameramana “Şunu kapatsana!” diye bağıran Muhammet Aydın’a Tuğçe Tayfur sert şekilde çıkıştı.

ALDATMALARINDAN BAHSEDİYORUM!

Tuğçe Tayfur eşine “Yaptıkların çıkmasın diye mi?” dedi, Muhammet Aydın “Hangi yaptıklarım?” diye sordu. Daha çok sinirlendiği fark edilen Tayfur, “Aldatmalarından bahsediyorum!” diyerek bombayı patlattı.

İkili arasında gergin anlar yaşanırken, Tuğçe Tayfur boşanma konusunda kararlı olduğunu söyledi:

“Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin!” 

