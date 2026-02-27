Sokakta gergin anlar... 'Aldatmalarından bahsediyorum Muhammet!'

Güncelleme Tarihi:
Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün Nişantaşı’nda boşanma aşamasında olduğu eşi Muhammet Aydın’la görüntülendi.
Birlikte yürürken objektife yansıyan ikiliden Muhammet Aydın, kameraları fark edince rahatsız oldu. Kendilerini çeken kameramana “Şunu kapatsana!” diye bağıran Muhammet Aydın’a Tuğçe Tayfur sert şekilde çıkıştı.
İkili arasında gergin anlar yaşanırken, Tuğçe Tayfur boşanma konusunda kararlı olduğunu söyledi:
“Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin!”