Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımları olay olmuştu... Mahkeme Yıldız Tilbe için kararını verdi

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Ünlü şarkıcı, 12 Mart’ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, ‘Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin’ şeklinde paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından Tilbe hakkında ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan soruşturma başladı.

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Şüpheli sıfatıyla ifade veren sanatçı, “Her şey, 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuğun sokak köpekleri tarafından parçalanmış cansız bedenini sosyal medyada gördüğüm an başladı. İnsan ve özellikle çocuk hayatının son derece kıymetli olduğu düşüncesindeyim. O yoğun duygularla olayın altına kısa bir paylaşımda bulundum. Kesinlikle hayvan düşmanı değilim” demişti.

Soruşturmayı inceleyen savcılık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Yıldız Tilbe hakkında takipsizlik kararı verdi. Savcılığın takipsizlik kararında, Yıldız Tilbe’nin suç işlemeye tahrik kastı ve iradesiyle hareket etmediğini belirtti.