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Sokak hayvanlarına tiyatrodan destek

#Çolpan İlhan#Sadri Alışık Tiyatrosu#Sadri Alışık
Sokak hayvanlarına tiyatrodan destek

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment yapımcılığını üstlendiği, “Amadeus” ve “Timsah Ateşi” oyunlarıyla Patilerle Yaşam Derneği (PAYADER) ile işbirliği yaptı.

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Yapımcılar Sadri Alışık ve Cemil Demirok, seyircilerin alacakları biletlerle sokak hayvanlarına katkı sağlayacağını söyledi:

“PAYADER’le olan işbirliğine seyircimizi de ortak etmek istedik. Alacakları biletlerle projeye destek sağlayan seyircilerimize teşekkür ederiz.”

PAYADER’in Kurucu Başkanı Ersin Çetinel, “Sokak canlarının görülmesi ve yaşamı paylaştığımızın fark edilmesine yönelik işbirliğimizi çok önemsiyoruz. SAKM ve Piu’ya, bu yolda birlikte yürümeye karar verdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

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#Çolpan İlhan#Sadri Alışık Tiyatrosu#Sadri Alışık

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