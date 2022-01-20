Sokak hayvanlarına tiyatrodan destek

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Yapımcılar Sadri Alışık ve Cemil Demirok, seyircilerin alacakları biletlerle sokak hayvanlarına katkı sağlayacağını söyledi:

“PAYADER’le olan işbirliğine seyircimizi de ortak etmek istedik. Alacakları biletlerle projeye destek sağlayan seyircilerimize teşekkür ederiz.”

PAYADER’in Kurucu Başkanı Ersin Çetinel, “Sokak canlarının görülmesi ve yaşamı paylaştığımızın fark edilmesine yönelik işbirliğimizi çok önemsiyoruz. SAKM ve Piu’ya, bu yolda birlikte yürümeye karar verdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.