Sokak hayvanları için 50 ton mama desteği

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HAÇİKO Başkanı Ömür Gedik ile Mamasepeti.com ve Timuçin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Timuçin, deprem bölgesindeki illere 1 yılda toplam 50 ton mama yardımı yapılacağını açıkladı.

Ömür Gedik, “Deprem bölgesinde büyük bir yıkım yaşandı. Bu yıkım sonrasında, restoranlardan ve evlerden beslenme alışkanlığına sahip sokak hayvanlarının hepsi şu anda aç. Karıştıracak çöpleri bile kalmadı. Sinan Bey her ay 3 ton mamayı deprem bölgesine gönderecek. İlk TIR’larımız yola çıktı. Hayvan insan diye ayırmadan, elimizden geleni yapacağız” dedi.



