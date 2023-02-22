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Sokak hayvanları için 50 ton mama desteği

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#HAÇİKO Derneği#Mamasepeti.Com#Ömür Gedik
Sokak hayvanları için 50 ton mama desteği
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 08:55

Mamasepeti.com ve HAÇİKO Derneği anlamlı bir iş birliğine imza attı. İş birliği sonucu büyük bir felaket yaşayan deprem bölgesindeki sokak hayvanları için 50 ton mama yardımı yapılacak.

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HAÇİKO Başkanı Ömür Gedik ile Mamasepeti.com ve Timuçin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Timuçin, deprem bölgesindeki illere 1 yılda toplam 50 ton mama yardımı yapılacağını açıkladı.

Ömür Gedik, “Deprem bölgesinde büyük bir yıkım yaşandı. Bu yıkım sonrasında, restoranlardan ve evlerden beslenme alışkanlığına sahip sokak hayvanlarının hepsi şu anda aç. Karıştıracak çöpleri bile kalmadı. Sinan Bey her ay 3 ton mamayı deprem bölgesine gönderecek. İlk TIR’larımız yola çıktı. Hayvan insan diye ayırmadan, elimizden geleni yapacağız” dedi.

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#HAÇİKO Derneği#Mamasepeti.Com#Ömür Gedik

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