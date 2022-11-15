Şöhretinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp sakin bir hayat seçmişti... Çocuklarıyla doğum günü kutladı!

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Bir dönemin en gözde ismi Zeynep Tokuş sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış, spora yönelmişti. Ekranlarda yer almayan Tokuş kendini yoga alanında geliştirdi, eğitmen oldu.

Özel ders veren ünlü isim paylaşımlarıyla da takipçilerini sosyal medya üzerinden bilgilendiriyor. Birbirinden zor hareketleri basit bir şekilde yapan Tokuş'un en büyük destekçisi ailesi...

Büyük oğlu Alp Helvacı da annesi gibi yoga eğitimleri üzerinde ders alıyor. Çocuklarına spor aşkını aşılayan Tokuş, onlarla geçirdiği zamanları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Tokuş en son oğlu Ali'nin doğum gününü kutladıkları bir paylaşıma imza attı.

Çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Tokuş altına, 'Biricik oğlum Alim... Yumuşacık kalbin gibi sevgi dolu bir ömrün olsun. Yolun açık, aydınlık olsun. Seni çok seviyorum. Annen olduğum için çok mutluyum' notunu düştü.

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Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü. Zeynep Tokuş ve çocuklarını bir arada gören sevenleri önce oğlu Ali'nin doğum gününü kutladı, daha sonra da Zeynep Tokuş'a övgüler yağdırdı. Bazı sevenleri Tokuş'a 'Abla-kardeş gibisiniz', 'Bu çocuklar sizin mi', 'Gençlik sırrınızı verin Zeynep Hanım' şeklinde yorumlarda bulundular.

GÜZELLİK YARIŞMASI İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi. Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA ROL ALDI

Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duyması dizisinde kamera karşısına geçti.

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VE BUZDA DANS...

2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.

YENİ HAYAT

Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu Zeynep Tokuş. Daha doğrusu spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı.

Yoga eğitmeni olan 45 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.

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ÜÇ ÇOCUĞU VAR

İlk evliliğini iş insanı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş, 5 Aralık 2001 tarihinde Kanada'da oğlu Alp'i dünyaya getirdi. Tokuş ve Bülent Helvacı yollarını ayırınca. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evlenen ünlü isim ikinci kez annelik sevinci yaşadı ve oğlu Ali'yi kucağına aldı. İkinci eşinden de anlaşmalı olarak boşanan Tokuş, üniversite yıllarında aşk yaşadığı Erdem Yılmaztürk’le 2011 yılında dünayevine girdi. Tokuş, kısa bir süre sonra da kızı Ayşe'yi dünyaya getirdi.