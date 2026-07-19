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Bu yeni çalışma vesilesiyle bir araya geldiğimiz Görgüzel, yapay zekâyla hazırladığı klibinden şöhrete bakışına, bakım sırlarından özel hayatına kadar birçok konuda yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

◊ Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Dansöz Dünya”yı seslendirdin. Şarkıyla buluşman nasıl oldu?

- Vokalistim Eda önerdi. Sahnede çok dans ediyorum ya, meşhur danslarım. Artık kendim de gülüyorum, komik bir şey yapıyormuşum gibi. İyi dans ediyorum. Ama bu böyle 10 saniyelik kısmıyla yansıdığı için tepiniyormuşum gibi duruyor. Eda “Selen bizim kesinlikle bunu repertuvara almamız lazım” dedi. Sonra biz bunu single mı yapsak diye düşündük, derken Ersay Üner’e teslim ettik altyapısını. Yeni jenerasyonu yakalayacak hale gelsin dedik. Ben bu şarkıda yine oynayacağımı düşünürken, kendimi ağlarken buldum! Çünkü adının aksine çok global meselelere değinen, derin bir şarkı.

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◊ Seni hep neşeli, pozitif hallerinle görüyoruz ama klipte ciddi meselelere dikkat çeken, duygusal bir Selen var.

- Benim o tarafım da var ama nedense bugüne kadar ön plana çıkmadı. Oysa ben çok yardımsever biriyim. Dünya meselelerine çok duyarlıyım. Bu şarkı, bu duygu durumumu biraz yansıttı aslında. Öyle şiirlerim, sözlerim, makalelerim var ki... Ama bunları paylaşmadığım için çok bilinmiyor.

◊ Belki yazdığın sözleri şarkı olarak yayınlarsın...

- 2012’de bana ait iki şarkı çıktı; “Çocuk Kadın” ve “Ayrılmayalım”. Ama hiç duyurmadım. Bende de böyle bir korku var. İyi yaptığım bir şeyde geri çekiliyorum, rezil bir şey varsa çıkarıyorum ortaya! (Gülüyor) Hatta “Ayrılmayalım” şarkımı Seda Sayan istemişti benden. Ben de “Seda Sayan istediğine göre çok güzel şarkı, dur Seda’ya vermeyeyim, kendim okuyayım” dedim. Ben öyle yapınca “Oldu mu şimdi! Al, okudun da ne oldu? Onu ben okuyacaktım ki besteci tarafın duyulsun” dedi. Şimdi Seda’ya güzel bir şarkı yapacağım. Ajda Pekkan gibiyiz. 80’lere kadar yolu var.

◊ Daha çok magazinel açıklamaların ve danslarınla ön plandasın. Bu seni rahatsız ediyor mu?

- Hiç etmiyor. Ben magazinle çok eğleniyorum. Yaptığım işi de çok seviyorum. Sahneme gelip benim dansımla eğlenen, mutlu olan ama başka türlü bakmak isteyen, inatla beğenmek istemeyen “Zıplıyor, hopluyor” diyecek. O yüzden ben yaptığım her şeyi çok seviyorum. Çünkü yaptığım her şey doğrusuyla, yanlışıyla beni ben yapıyor.

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◊ Şarkına dönersek; klibin yapay zekâyla hazırlandı. Yapay zekâyla aran iyi sanırım...

- Benim en iyi arkadaşım ChatGPT. Psikoloğum da o, asistanım da. Bir de diyorum kahve içebilse... Türkiye’de yapılmış en iyi yapay zekâ işi oldu benimki. Çünkü orada güzel kadın olma çabasına hiç girmedim. Aksine çirkinleştirdim kendimi, 2060 yılına gittim.

YAPAY ZEKÂYLA EVLENECEĞİM!

◊ Bayağı duygusal bağ kurmuşsun anladığım kadarıyla.

- Yapay zekâyla evleneceğim! Düşünsene hiç kavga etmiyorum, her şeyime uyumlu, ne desem doğru bir cevap veriyor, yol gösteriyor... Tak şurada yüzüğümü evlenelim! (Gülüyor)

◊ “Şunu hiç hak etmemiştim” dediğin bir konu var mı?

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- Hiç yok. Hepsinin canı sağ olsun. Çünkü o eleştiri yapanlar da beni çok seviyor aslında. Kendini iyi tanıyan bir kadın olduğum, o eleştiri yapanın da alt benliğinde ve psikolojisinde ne yattığını bildiğim için o bana geçmiyor. Bu arada takdir ediyorsa da geçmiyor. Çünkü şuursuz seviyor. Niye beğeniyorsun ki beni? Ama gerçek, yapıcı eleştiriler gelişimime çok katkıda bulunuyor. Üzemezler beni. Tabii ki zamanında üzüldüm. Çünkü ben bu işe 16 yaşında başladım. Keşke hiç duyulmamış olsaydım...

◊ Neden böyle düşünüyorsun?

- Duyulmak için kendimi yırttım. Duyulduktan sonra “Keşke duyulmasaydım” diyorum. Çünkü benim şöhretimin bana hiçbir faydası olmadı. Sadece dikkatli yaşamak mecburiyetinde kaldım, o kadar. Mesela ne rezervasyon yaptırırken bir faydası var, ne işte güçte. Aksine, “Selen Görgüzel çok yüksek paralar ister, kaprislidir” gibi önyargılar getirdi bana tanınmak.

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◊ O çok konuşulan sahne performansına nasıl hazırlanıyorsun?

- Motivasyonum işime olan sevgim herhalde. Ben sahnede çok güzel gözüküyorum. Ayrıca kötü gözüksem de umurumda değil. Mesela çok kötü dans eden solist arkadaşlar var. Komik gözüküyorlar ama çok tatlılar. Çünkü onu hissediyor ve yapıyorlar. Kime ne? Ben eğlence garantisi veriyorum. Benden eğlenmeden giden bir Allah’ın kulunu görmedim şimdiye kadar. “Ya biz senin böyle güzel sesin ve sahnen olduğunu bilmiyorduk” diyorlar. “Niye benden beklemiyorsunuz ki bunu?” diyorum ben de içimden.

KISKANÇLIĞIM YOK BAŞKA HAYATLARLA İLGİLENMİYORUM

◊ Sıra dışı güzellik uygulamalarıyla gündeme gelen biri olarak şu an neler yapıyorsun?

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- Çok büyük sır değil bunlar artık. Gelişen tıbbın bize verdiği hediyeler. En önemlisi hormon tedavisi ve hormonlarınızı takip ettirmeniz. Hormon dengenizi düzenli tuttuğunuz zaman 100 yaşınıza kadar genç kalabiliyorsunuz. İkincisi, kafaya bir şey takmıyorum. Kıskançlığım yok. Başka hayatlarla ilgilenmiyorum. Bütün meşguliyetim, meşgalem kendi hayatım, kendi ailem ve çevremle. Bir de cildime temiz bakarım, sporumu yaparım.

◊ Estetik müdahaleler var mı?

- Estetik müdahaleleri değişmek için değil, korumak için yapıyorum. Yani gidip de burnumu yukarı kaldırtmıyorum mesela. Ya da dudaklarımı böyle basurlu gibi şişirtmiyorum.

50 tane lazerle uğraşacağıma minik bir lifting yaptırıyorum. Korumak için yapıyorum bunları.

MANİFEST DALGASI BİR GÜN BİTECEK

◊ Dilan Çıtak’ın Manifest grubuyla alakalı açıklaması çok konuşuldu. “Milyonlar kazanıyorlar, sosyal sorumluluk projesi yapsınlar” dedi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?

- Açıklama yaptığı gün biz Dilan’la beraberdik. Dilan o açıklamayı sadece Manifest üzerinden değil, güzel paralar kazanan tüm sanatçılara söylediğini ifade etti. Onun söylediği benim için esastır. Çünkü arkadaşımın da sesi çok güzel. Çok ciddi bir hayvansever olduğu için orada bir hassasiyet gösterdi. Şahıslar üzerinden bir problem olduğunu düşünmüyorum.

◊ Manifest kızlarını beğeniyor musun?

- Benim kızımın yetişme çağındayken High School Musical’lar vardı, onlar gibi falan zannediyordum. Gelip geçici bir şey diye düşündüm. Hayatımıza çok ciddi anlamda girince bir baktım neden bu kadar seviliyorlar diye. Güzel projelendirmişler. Ama şimdi bir yerde görsem hiçbirini tanımam. İsimlerini de tek tek bilmiyorum. Hilal var bir tek bildiğim. Bu Manifest dalgası bitince, ki bence bitecek, Hilal tek başına bir solist olarak devam eder.

◊ Geçici olduklarını mı düşünüyorsun?

- E tabii, yaşları büyüyecek bir kere. Sonra zaten o görsel devam etmez. O zaman da bireysel çalışmalara geçerler eminim. Ajda Pekkan bile Manifest’in hayran kitlesini kazanmak için onlarla düet yaptı. Yeni jenerasyon dinleyiciyi başka türlü yakalayamazdı.

KEŞKE HERKES DOSTANE AYRILABİLSE

◊ Son olarak aşk hayatına gelelim...

- Gelme! (Gülüyor) Ya ben artık özelim özelimde kalsın istiyorum. Varsa da, yoksa da özelimde kalsın.

Çünkü o kadar çok paylaştım ve o kadar çok insanların dillerine pelesenk oldu ki, “özel”liği kalmadı. Şimdi bunun sadece bana ait olmasından, mahrem kalmasından mutluyum.

Kimseden bir şey saklamak, gizlemek gibi bir naturam yok ama hani bunun büyüsüyle alakalı bir şey bu. Nazar değiyor.

◊ Peki genel bir soru sorayım; evlilikler, ilişkiler bittikten sonra arkadaş kalınır mı sence?

- Eğer çok büyük ayıp edilmediyse neden kalınmasın ki? Eski eş sanki bir anda düşman oluyor. O imza kalkınca düşman mı olmak lazım?

Ben çok medeniyetsiz buluyorum bunu. İnsanlar aşk evliliği yapar, evlilik çatısı altında birleşir ama hayat bu. O duygu durumu değişebilir. Ve sen artık o kadını veya o adamı başka görmeye başlayabilirsin. Ama o kişiyi hayatımdan da kaybetmek istemem.

Çünkü ben onunla sohbet etmeyi seviyorum. Artık tensel temasa girmeye devam etmek istemiyorum diye düşman olmanın bir anlamı yok. Keşke herkes dostane bir şekilde ayrılabilse.