Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

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8 YIL HAPİS YATACAK

Öfkeye kapılarak yaptığı bir eylem yüzünden tam 18 yılını demir parmaklıklar arasında geçirecek. Üstelik şartlı tahliye imkanı bile olmadan. Yargı karşısındayken ortaya çıkan gerçekler ise onun geçmişte de bu büyük hatayı defalarca yaptığını gözler önüne serdi. Öyle ki eski eşlerinden biri bile onun aleyhine tanıklık yaptı.

18 YIL HAPİS YATACAK

Ülkemizde de bir TV kanalında yayınlanan 90 Day Fiancé: Before the 90 Days adlı reality şov sayesinde tanınan Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Paschel'ın şartlı tahliye olanağını da elinden aldı.

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ARTIK ÜNLÜ OLMA ŞANSI KALMADI

ABD Knox County Aile İçi Şiddet Birimi'nden yapılan açıklamada Paschel'ın eski nişanlısı Wilson'ı "evde zorla alıkoymak ve şiddet uygulamaktan suçlu bulunduğu" belirtildi. Yargıcın, Paschel'ın şartlı tahliye olanağını ortadan kaldırdığı da açıklama yer alan çarpıcı bir ayrıntı.

AİLE İÇİ ŞİDDET İHBARI

Geoffrey Paschel'ın ünlü olma hayallerine nokta koyan olay 2019 yılında meydana geldi. Knox County Şerif Ofisi yetkilileri Rocky Hill bölgesinden bir aile içi şiddet ihbarı aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, kurban Kristen Wilson'la konuştuklarında onun yaşadığı kabus da ortaya çıktı. Paschel gözaltına alındı.

Telefon ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği eve giden polis memurlarının raporuna göre kurbanın alnında büyük bir çürük, bunun yanı sıra kollarında, sırtında ve dudağının iç kısmında çürükler ve sıyrıklar tespit edildiğini de belirtti.

İDDİALARI REDDETTİ

Geçen yıl gerçekleşen iki günlük duruşmada Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Wilson'ın iddialarını reddetti. Genç kadının bedenindeki yaralanmaların, Wilson tarafından yapıldığını ileri sürdü. Fakat mahkeme Paschel'ı suçlu buldu. Bu arada Paschel'ın, geçmişte eski eşlerine de defalarca şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

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'SAÇLARIMDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ'

Geoffrey Paschel'ın o dönemde aynı evi paylaştığı eski nişanlısı Kristen Wilson'ın koruma talep ettiği de mahkeme belgelerinde yer aldı. Genç kadın, Paschel'ın, başını defalarca parke zemine vurduğunu ileri sürdü. Wilson'ın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Wilson "Geoffrey bedenimi duvarlara ve mobilyalara çarptı, saçlarımdan tutup evin içinde sürükledi" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Paschel'ın eski nişanlısı Wilson, mobilyaların üzerinde kendi kanını gördüğünü de sözlerine ekledi.

PROGRAMDA BAŞKA BİRİYLE NİŞANLANMIŞTI

Eski nişanlısına şiddet uygulamak suçuyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Geoffrey Paschel, 90 Day Fiance: Before the 90 Days adlı reality şov'un dördüncü sezonunda kamera karşısına geçmişti. O programda da Varya Malina ile nişanlanmıştı. Program 2020 yılında yayınlanmıştı. O dönemde yargılanması henüz sonuçlanmamıştı.

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ESKİ EŞİ ALEYHİNDE TANIKLIK YAPTI

Geoffrey Paschel, şu ana kadar dört kez evlendi. Son evliliğini Brittany Paschel ile yapan TV yüzünün onunla olan boşanma davası ise sonuçlanmadı. Wilson'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargı önüne çıktığında ise eski eşlerinden biri olan Allison Moon aleyhine tanıklık yaptı.