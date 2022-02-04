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Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

#Geoffrey Paschel#TV Programı#Reality Şov
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

Çok değil daha birkaç yıl öne televizyon ekranlarında şöhreti arıyordu, hatta kendi çapında bulmuştu bile. Ama attığı çok yanlış bir adım hayatını tepe taklak etti.

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8 YIL HAPİS YATACAK
Öfkeye kapılarak yaptığı bir eylem yüzünden tam 18 yılını demir parmaklıklar arasında geçirecek. Üstelik şartlı tahliye imkanı bile olmadan. Yargı karşısındayken ortaya çıkan gerçekler ise onun geçmişte de bu büyük hatayı defalarca yaptığını gözler önüne serdi. Öyle ki eski eşlerinden biri bile onun aleyhine tanıklık yaptı.

Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

18 YIL HAPİS YATACAK
Ülkemizde de bir TV kanalında yayınlanan 90 Day Fiancé: Before the 90 Days adlı reality şov sayesinde tanınan Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Paschel'ın şartlı tahliye olanağını da elinden aldı.

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Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

ARTIK ÜNLÜ OLMA ŞANSI KALMADI
ABD Knox County Aile İçi Şiddet Birimi'nden yapılan açıklamada Paschel'ın eski nişanlısı Wilson'ı "evde zorla alıkoymak ve şiddet uygulamaktan suçlu bulunduğu" belirtildi. Yargıcın, Paschel'ın şartlı tahliye olanağını ortadan kaldırdığı da açıklama yer alan çarpıcı bir ayrıntı.

Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

AİLE İÇİ ŞİDDET İHBARI
Geoffrey Paschel'ın ünlü olma hayallerine nokta koyan olay 2019 yılında meydana geldi. Knox County Şerif Ofisi yetkilileri Rocky Hill bölgesinden bir aile içi şiddet ihbarı aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, kurban Kristen Wilson'la konuştuklarında onun yaşadığı kabus da ortaya çıktı. Paschel gözaltına alındı.

Telefon ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği eve giden polis memurlarının raporuna göre kurbanın alnında büyük bir çürük, bunun yanı sıra kollarında, sırtında ve dudağının iç kısmında çürükler ve sıyrıklar tespit edildiğini de belirtti.

Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

İDDİALARI REDDETTİ
Geçen yıl gerçekleşen iki günlük duruşmada Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Wilson'ın iddialarını reddetti. Genç kadının bedenindeki yaralanmaların, Wilson tarafından yapıldığını ileri sürdü. Fakat mahkeme Paschel'ı suçlu buldu. Bu arada Paschel'ın, geçmişte eski eşlerine de defalarca şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

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Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

'SAÇLARIMDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ'
Geoffrey Paschel'ın o dönemde aynı evi paylaştığı eski nişanlısı Kristen Wilson'ın koruma talep ettiği de mahkeme belgelerinde yer aldı. Genç kadın, Paschel'ın, başını defalarca parke zemine vurduğunu ileri sürdü. Wilson'ın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Wilson "Geoffrey bedenimi duvarlara ve mobilyalara çarptı, saçlarımdan tutup evin içinde sürükledi" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Paschel'ın eski nişanlısı Wilson, mobilyaların üzerinde kendi kanını gördüğünü de sözlerine ekledi.

Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

PROGRAMDA BAŞKA BİRİYLE NİŞANLANMIŞTI
Eski nişanlısına şiddet uygulamak suçuyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Geoffrey Paschel, 90 Day Fiance: Before the 90 Days adlı reality şov'un dördüncü sezonunda kamera karşısına geçmişti. O programda da Varya Malina ile nişanlanmıştı. Program 2020 yılında yayınlanmıştı. O dönemde yargılanması henüz sonuçlanmamıştı.

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Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak

ESKİ EŞİ ALEYHİNDE TANIKLIK YAPTI
Geoffrey Paschel, şu ana kadar dört kez evlendi. Son evliliğini Brittany Paschel ile yapan TV yüzünün onunla olan boşanma davası ise sonuçlanmadı. Wilson'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargı önüne çıktığında ise eski eşlerinden biri olan Allison Moon aleyhine tanıklık yaptı.

Paschel'ın evliliklerinden yaşLarı 23 ile birkaç aylık arasında değişen dört tane çocuğu dünyaya geldi. En küçük oğlu Kazhem 2018 yılında birkaç aylık bebekken hayata veda etmişti.

 

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#Geoffrey Paschel#TV Programı#Reality Şov

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