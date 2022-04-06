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"Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" Yaşar İpek'in yargılandığı davada Seren Serengil dinlendi

#Seren Serengil#Yaşar İpek#Seyhan Soylu
Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim Yaşar İpekin yargılandığı davada Seren Serengil dinlendi

ŞARKICI Yaşar İpek'in 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, Seren Serengil müsteki sıfatıyla dinlendi. Serengil "Takıntılı ve vazgeçmeyen biriydi, nereye gitsem oraya geliyordu" dedi.

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Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Seren Serengil ile ve Seyhan Soylu katıldı. Şüpheli Yaşar İpek'i ise avukatı temsil etti.

 "YANINDA SİLAHLI İNSANLAR VARDI"

Duruşmada konuşan Seren Serengil, "Nereye gitsem oraya geliyordu. Olay tarihinde boşanma sürecindeydik, ben hamileydim. Sanık eve gelip hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Olay günü ben Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu'nun evine giderken, bir video çekip sosyal medyada paylaştım. Sisi beni arayarak, Yaşar'ın evinin önünde olduğunu, yanında da silahlı başka insanlar olduğunu söyledi. Araçtan inmemem gerektiği uyarısı yapınca ben de otomobilimi onların göremeyeceği bir yere park ettim. Sanığın yanında ablasının kocası ve tanımadığım bir kişiyi daha gördüm. Sanığın elinde silah görmedim ama ablasının kocasında vardı. Sanık o sırada bağırıyordu, aracımı yakın bir yere park ettiğim için söylediklerini duyuyordum. Telefonla Seyhan'ı aradı ve tehdit etti." dedi.

Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim Yaşar İpekin yargılandığı davada Seren Serengil dinlendi

Duruşmada aynı olayla ilgili, Seyhan Soylu'nun suçtan zarar gören sıfatıyla katıldığı, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha olduğu bildirildi. Mahkeme, her iki dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Duruşma bu nedenle ertelendi.

 İDDİANAME

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Yaşar İpek'in 5 Mayıs 2020 günü Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir eve giderek, o tarihte eşi olan Seren Serengil'i tehdit etiği belirtildi. İpek'in Serengil'e yönelik, "Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde ifadeler kullandığı da iddianamede yer aldı. Yaşar İpek hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapsi cezası istendi.

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#Seren Serengil#Yaşar İpek#Seyhan Soylu

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