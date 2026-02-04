Hande Yener hastalığını öğrendiği anı anlattı: Doktor 'Sizi 10 yıl daha yaşatırız' dedi, yere çöküp ağladım

Haberin Devamı

MEME kanserini erken tanı sayesinde yenmeyi başaran Hande Yener, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Ünlü şarkıcı hastalığı nasıl fark ettiğini şu sözlerle ifade etti:

“Her şey aslında dibe vurmakla başladı. Moralimi bozan, modumu düşüren çok fazla şey vardı. Kafama o kadar çok şey takıyordum ki hayata bakışım değişmişti. Kendimi değersizleştirmiştim. Daha da kötüsü, başkalarının beni değersizleştirmesine izin verdiğimi fark ettim. Biraz kilo vermiştim. Kilo verince mememde bir sarkma oldu mu diye kontrol ederken elime bir şey geldi. Hemen doktora gittim.”



YERE ÇÖKÜP AĞLADIM



Gittiği ilk doktor yüzünden sürecin uzadığını belirten Yener “Koronavirüsün patladığı dönemdi. Doktorum ultrason bile yapmadı. Üç ay sonra yine gittim. Bu kez mamografi çekildim” dedi.

Haberin Devamı

Şarkıcı hastalığı ilk öğrendiğinde yaşadığı hisleri de samimi bir şekilde anlattı:

“Erkek arkadaşımla laboratuvara gittim. Son hasta bendim. Kapıda bekliyorum ama sonuç gelmiyor. Ben bir odaya girdim. Hocanın arkası dönüktü, ‘felaket’ dedi. Ben de ‘Benim raporum mu?’ diye sordum. ‘Siz niye girdiniz’ dediğinde benim olduğunu anladım. Yere çöktüm, ağladım. Hoca, ‘Üzülmeyin, sizi en az 10 yıl yaşatırız’ dedi. Bir şok daha yaşadım. ‘Yaşım 45, 55’te gidiyorum’ dedim.”



HASTALIĞIMI SÖYLEMEDİM



Yener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapımcım Polat Yağcı’yı aradım, başka hastaneye yönlendirdi. Hastalığımı annem ve oğluma söylemedim. Parça alındı, doktorum, ‘Ameliyat olacaksın’ dedi. Ardından ‘Buraya silikon koymamız gerekiyor’ dediğinde ‘Benim için önemli değil’ dedim. Ama o, bunun daha doğru olacağını söyledi. Ben de ‘Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın. Çünkü benim yapacak çok şeyim var, söyleyecek çok sözüm var, oğlum var, sevenlerim var’ dedim.”

DRENLERLE ALTIN KELEBEK TÖRENİ’NE KATILDIM

Ameliyattan sonraki dönemde Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katıldığını belirten Hande Yener şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“‘Bana ödül verileceği söylendi. Zaten o dönemde pandemi vardı, büyük bir etkinlik yapılmayacağı, sadece ayaküstü bir çekim olacağı ve ödülün alınacağı ifade edildi. Bunun bana iyi gelebileceğini düşünerek hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Üst kata çıkıp giyinme odama girdim. Vatkalı bir ceket arıyordum. Ameliyat sonrası takılan drenleri vatkaların içine sakladık. O şekilde Altın Kelebek’e gittim. O sırada yaşadıklarımı kimse bilmiyordu. Çünkü insan bazı şeyleri önce kendisi kabullenemiyor.”

İLK KEZ O GECE AÇIKLADI

2020’de Altın Kelebek’te başarı ödülü alan Hande Yener o törende ilk kez meme kanserini yendiğini şu sözlerle açıklamıştı:

“Altın Kelebek Ödülleri’nden bir hafta önce ameliyat olmuştum. Artık İyileştim. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum.”