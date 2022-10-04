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Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında üçüncü kez sahneye çıkan grup, sevilen şarkılarını Boğaz’ın ışıltılı manzarası eşliğinde seslendirdi.

Açılışı “Mazeretim Var” ile yapan MFÖ, sevenlerine “Bugün sizlerle birlikte güzel bir koro oluşturacağız. Sahneden çok iyi görünüyorsunuz. Bir yanda Boğaz ve gemiler, bir yanda siz” diye seslendi.

Hafızalara kazınan bir konsere imza atan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, “Umudum Var” şarkısını dinleyicilerine armağan etti: “Biz seyirciyle birlikte şarkı söylemeye alışık olduğumuz için siz olmadan MFÖ olmuyor!”