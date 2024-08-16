Siz âşık olduğumu zannediyorsunuz, ben olayın fotoğraf kısmındayım!

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Kaan Ölker’in “Popcast” adlı programına konuk olan şarkıcı, konuyla ilgili şöyle dedi:

“Hayır, ben her gün âşık olmuyorum. Belki ben öyle bir gösteriyorum ki, siz âşık olduğumu zannediyorsunuz. Ben olayın bazen belki de fotoğraf kısmındayım. Belki İrem Derici’ye bu imaj yarayacak diye düşünüyorum. İnsanlar kariyer kurtarmak için evleniyorlar, çocuk doğuruyorlar. Bunu bir tek çıkıp dürüstçe söyleyen benim.”



ÇELİK GİBİ SİNİR SİSTEMİ OLMALI



Derici, “Eski ilişkinle yeni ilişkin kıyaslandığında rahatsızlık duyuyor musun?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ben alışkınım, bunların yaşanması çok normal. Ama hayatıma giren erkek de bu yorumları okuyor. Sabahtan akşama kadar bu tarz yorumları silmeye kalkışsam biterim. Benim hayatıma giren bir insanın çelik gibi bir sinir sistemine sahip olması gerekiyor.”

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Dekolteme karışanı kapıya koyarım

İrem Derici, konuk olduğu programda “İlişki yaşadığın kişi kıyafetine ve dekoltene müdahale etse ne dersin?” sorusunu “Kapıya koyarım, çok net. Karışılmasını istemem. Ben dekoltemin sınırını bilirim” diye yanıtladı.