Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak açıklamalar: Siyah yalılarda, karanlık partilere tanıklık ettim!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 13:20

Kanal D'de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programı yine gündemi sarstı. Son dönemde tüm dünyada çok konuşulan "Epstein Adası" skandalına benzer olayların yer aldığı kitabıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İlk kez "Neler Oluyor Hayatta" programına konuşan Akkaya, yazdıklarının basit bir kurgudan ibaret olmadığını, kitabındaki olayların ya kendi tanık olduğu ya da çevresindeki insanların bizzat içinde bulunduğu şeyler olduğunu anlattı.

"SİYAH YALILAR, SİYAH TUVALET KAĞITLARI, KARANLIK PARTİLER..."

Kitabında ünlü ve zengin insanların yaptıkları özel partilerden bahseden Akkaya; buralarda yasaklı madde etkisiyle bilincini kaybederek garip davranışlar sergileyen patronlar, patron çocukları ve ünlü iş insanları gördüğünü, hatta yurt dışında çok daha fazlasının yapıldığını anlattı. O partilerde kimseye zorla bir şey yaptırılmadığının altını çizen Akkaya, asıl üzücü olanın ise kolay yoldan para ve şöhret peşinde koşan gençlerin o yalılara, o topluluklara ait olma çabası olduğunu söyledi.

Deniz Akkayadan çok konuşulacak açıklamalar: Siyah yalılarda, karanlık partilere tanıklık ettim

"INFLUENCERLAR BİR SİSTEM"

Kendi mankenlik döneminde de bu tarz marjinal davranışların ve operasyonların olduğunu, ancak günümüzde sosyal medyayla birlikte bu aşırılığın arttığını söyleyen Deniz Akkaya, influencerları hedef aldı:

"Bu yaşam şekli üzgünüm ama herkesin rüyasına dönüştü. Dünyada insanların manipüle edilmesi ve belli amaçlar için kullanılması için bazı sistemler geliştiriliyor her dönem. Bu dönemin sistemi de influencerlar. Normalin üstü paralar ve yaşantılar insanların psikolojisini bozuyor"

"ANNEMDEN VE BABAMDAN ÇOK ŞİDDET GÖRDÜM"

Aile ilişkileri hakkında samimi açıklamalar yapan Deniz Akkaya hem annesinden hem de babasından birçok kez şiddet gördüğünü ifade ederken, babasının bir narsist olduğunu, evdeki kadınlarla bir köle-efendi ilişkisi kurduğunu, annesinin bu olaylar karşısında her zaman sessiz kaldığını, hatta babasının tarafında durduğunu söyledi.

Deniz Akkayadan çok konuşulacak açıklamalar: Siyah yalılarda, karanlık partilere tanıklık ettim

Akkaya, çok tartışılacak şu açıklamayı da sözlerine ekledi:

"Anneler her zaman kocacıdır. Kocalarını tutarlar. Bu ilişkiden zarar gören çocuklar olur. Anneler hep kocalarını seçer, evlatlarını değil"

"KIZIMDAN ÖZÜR BEKLİYORUM"

Kızıyla 2 yıldır görüşmeyen Deniz Akkaya, basına da yansıyan kavgalarının perde arkasını da "Neler Oluyor Hayatta"ya anlattı. Her zaman güven ilişkisi içinde 16 yıl yaşadığı kızının kendisine söylediği yalan yüzünden bu duruma geldiklerini, kızı Ayşe'nin şu an yalnız yaşadığını ve nerede yaşadığını bilmediğini söyleyen Akkaya, kızından özür beklediğini ve bu özrü hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Ayşe için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Akkaya; kızının 7 dil bildiğini, Fransız okulunda eğitim gördüğünü, bambaşka insanlarla görüştüğünü ve her koşulda kendini koruyabileceğini ifade ettiği sözlerini şöyle tamamladı:

"Kızımı olduğu gibi seviyorum. Ben onu böyle yetiştirdim. İlk bayrağı bana açacağı, ilk sınavını benimle vereceği belliydi. Varsın öyle olsun..."

