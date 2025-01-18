Siyah Kalp dizisinin Nuh'u Aras Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Aras Aydın hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Aras Aydın, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan bir oyuncudur. Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Aydın, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde başarılı performanslar sergilemiştir. Halen başarılı projelerde yer almakta olan Aras Aydın, en çok “Siyah Kalp” dizisindeki Nuh karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, Aras Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Aydın, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamıştır. Genç yaşlarda sahneye adım atarak yeteneklerini geliştiren Aydın, ardından televizyon dizilerinde de boy göstermeye başlamıştır. Özellikle genç yaşlarda katıldığı projelerle dikkat çeken Aras Aydın, karakterleriyle izleyiciye kendini tanıtmıştır. Hem televizyon dizilerindeki performansları hem de sahnedeki tecrübeleriyle dikkat çeken bir isimdir.

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ARAS AYDIN KARİYERİ

Aras Aydın, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış olsa da, televizyon dünyasında önemli projelerde yer alarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İlk olarak 2012 yılında "Aşk Kaç Beden Giyer" adlı dizideki rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından "Siyah Kalp" dizisinde Nuh karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Aras Aydın’ın, "Siyah Kalp" dışında yer aldığı projelerde de güçlü performanslar sergileyerek adından söz ettirdiği bilinmektedir. Kariyerinde dizi ve sinema sektöründe pek çok önemli işte yer almış ve her geçen gün kendini daha fazla tanıtmıştır.

ARAS AYDIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Aras Aydın’ın oynadığı dizi ve filmler arasında şu projeler öne çıkmaktadır:

Diziler: