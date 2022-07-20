Sitare Akbaş: Müslüm Baba ile akrabayız

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SİTARE Akbaş’ın Müslüm Gürses’in akrabası olduğu ortaya çıktı. Bu akşam Maximum Uniq Açıkhava’da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” projesinin kadrosunda yer alan şarkıcı, Müslüm Gürses’in büyük dedesi ile kendi büyük dedesinin kardeş olduğunu söyledi. Gerçek soyadı Akbaş olan Müslüm Gürses ile aynı soyadını taşıyan Sitare Akbaş, Türkmen göçmeni olduklarını belirtti. Şarkıcı, “Soyadı kanunu çıktığında ailem, saçı erken ağardığı için ‘Akbaş’ soyadını almış. Bu hikâyeyi dedemden dinleyerek büyüdüm. ‘Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik’ projesinde yer almam için teklif geldiğinde de bu yüzden çok heyecanlandım” dedi.

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Şarkılarıyla anacaklar



Hazırlıkları 1 yıldır süren “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” projesi, bu akşam seyirciyle buluşacak. Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Zeynep Avcı, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş’ın sahneye çıkacağı gecede Müslüm Gürses’in müzikal yolculuğu şarkılarıyla anlatılacak. Erkan Kolçak Köstendil’in aynı zamanda “anlatıcı” olarak gecenin sunumunu da yapacağı projede, sanatçılara Cengiz Baltepe yönetimindeki 30 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek.

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