Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sitare Akbaş: Müslüm Baba ile akrabayız

#Sitare Akbaş#Müslüm Baba#Müslüm Gürses
Sitare Akbaş: Müslüm Baba ile akrabayız

Arabesk müziğin ‘Baba’sı Müslüm Gürses, bu akşam Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenecek konserle anılıyor. Projede sahne alan Sitare Akbaş, Müslüm Gürses ile akraba olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

SİTARE Akbaş’ın Müslüm Gürses’in akrabası olduğu ortaya çıktı. Bu akşam Maximum Uniq Açıkhava’da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” projesinin kadrosunda yer alan şarkıcı, Müslüm Gürses’in büyük dedesi ile kendi büyük dedesinin kardeş olduğunu söyledi. Gerçek soyadı Akbaş olan Müslüm Gürses ile aynı soyadını taşıyan Sitare Akbaş, Türkmen göçmeni olduklarını belirtti. Şarkıcı, “Soyadı kanunu çıktığında ailem, saçı erken ağardığı için ‘Akbaş’ soyadını almış. Bu hikâyeyi dedemden dinleyerek büyüdüm. ‘Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik’ projesinde yer almam için teklif geldiğinde de bu yüzden çok heyecanlandım” dedi.

Gözden Kaçmasın

Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile düet yaptıMurat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile düet yaptıHaberi görüntüle

Şarkılarıyla anacaklar

Hazırlıkları 1 yıldır süren “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” projesi, bu akşam seyirciyle buluşacak. Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Zeynep Avcı, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş’ın sahneye çıkacağı gecede Müslüm Gürses’in müzikal yolculuğu şarkılarıyla anlatılacak. Erkan Kolçak Köstendil’in aynı zamanda “anlatıcı” olarak gecenin sunumunu da yapacağı projede, sanatçılara Cengiz Baltepe yönetimindeki 30 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek.

Haberin Devamı

Sitare Akbaş: Müslüm Baba ile akrabayız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sitare Akbaş#Müslüm Baba#Müslüm Gürses

BAKMADAN GEÇME!

Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh

BAKMADAN GEÇME!

Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh