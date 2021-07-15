Sitare Akbaş kimdir nereli kaç yaşında? Sitare Akbaş hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

6 Ekim 1988 doğumlu Sıtare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

Figen Yıldırım Karakteri

“ Her şey benim istediğim gibi gittiği sürece, çok pozitif bir insanım”



Nam-ı diğer Fifi. Zengin ve sonradan görme ailesinden bıkmış usanmış. Sürekli siyah giyiyor, motora biniyor. Gerçek bir hayvansever. Ne iş yaptığını tam olarak kimse bilmiyor ama ailesinden para almadığı halde köşeyi döndüğü kesin. Sokak hayvanlarına yaptığı bağışlar dudak uçuklatıcı. Para hakkında ve kendisi hakkında konuşmayı sevmiyor. Zaten kısa ve öz konuşuyor. Her şeye negatif bakan, aşka inanmayan, aklına estiği gibi yaşayan ve konuşan biri.

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