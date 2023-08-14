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Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü!

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#Ufuk Özkan#Benim Güzel Ailem#Erdal Özyağcılar
Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:49

Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi sürecinin ardından setlere geri döndü.

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Siroza yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son hali çok konuşulmuştu. Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, setlere geri döndü.

Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü

TRT1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına 'Hokus pokus, sürpriz' notunu düştü.

Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı.

Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü

"Sefalar getirdin'

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafa 'Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin' notunu düştü.

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#Ufuk Özkan#Benim Güzel Ailem#Erdal Özyağcılar

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