Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü!

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Siroza yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son hali çok konuşulmuştu. Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, setlere geri döndü.
TRT1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına 'Hokus pokus, sürpriz' notunu düştü.
Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı.
"Sefalar getirdin'
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafa 'Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin' notunu düştü.