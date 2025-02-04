'Sıradan bir işletmeciydi, ben olmazsam Faik biter!'

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“Faik’i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoran sahibiydi. Benimle beraber ‘Faik’ oldu. Ben varsam Faik var!” Sanatçı, geçtiğimiz aylarda yaşamını kaybeden oğlu Harun hakkında da konuştu: “Harun’u yaşatmak için ben her gün öldüm. Öldüğünde eve gittim, yastığını aldım. Harun’umun kokusunu hatırlamak için kokladım, sarıldım. O süreç çok zor oldu. Sakinleştirici ilaçlarla ayakta durdum. Oğlumun yastığıyla uyuyorum, kokusu hâlâ var.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Zara’dan Fransızca şarkı

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Halk müziğinin ünlü ismi Zara, geçen akşam Bahçeşehir’deki Göl Gazinosu’nda sevenleriyle buluştu.

Derin göğüs dekolteli kırmızı bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, repertuvarında “Je T’aime” adlı Fransızca şarkıya da yer verdi.

Romandan filme

Miraç Atabey’in yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi “Zamanımızın Bir Kahramanı” dijital platformda seyirciyle buluştu.

Mihail Lermontov’un aynı adlı romanından esinlenilerek çekilen ve küçük bir Karadeniz kasabasında geçen film, babasının cenazesi için memleketine dönen bir adamın trajikomik 3 gününü anlatıyor.

4 ayda ben





Türkiye eski güzeli Aslı Sümen son 4 ayda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Sümen’in İngilizce “4 ayda ben” notlu paylaşımında İngiliz eşi Chris Bann ile birbirinden renkli kareleri de yer aldı.

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Her şey yolunda



İlk kez anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca, kayak tatili için eşi Kemal Ekmekçi ile Bosna Hersek’e gitti.

Karda hamilelik pozları veren ünlü oyuncu o karelere esprili bir not düştü: “Bu kışı karda kaymak yerine yuvarlanarak geçiriyor olsam da her şey çok şükür yolunda.”

Efsanelerin anısına

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat 1999’da yaşamını yitiren Barış Manço’nun ölüm yıldönümünde “Ustalara Saygı” konseri düzenledi.

Geçen cumartesi akşamı Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da gerçekleştirilen konserde Metin Özülkü sahneye çıktı. Özülkü gecede Barış Manço’nun yanı sıra Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan’ın da şarkılarını seslendirdi.

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Amerika’da sahneye çıktı

Berdan Mardini, Amerika’nın New Jersey eyaletinde konser verdi. Acoustic adlı mekânda sahneye çıkan Mardini, konserin ardından şehri turladı.

Metroyla yolculuk yapan şarkıcı, karşılaştığı olumsuz manzaraları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı: “Burada zengin kadar fakir insan da çok. Her ülkenin zengini ve fakiri var.” (Sayit DURMAZ)

New York’ta evsizlere yemek dağıttı

Nadide Sultan, konser vermek için oğlu Kaan’la birlikte gittiği ABD’de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de katıldı.

Şarkıcı, şehirde bulunan Ali Baba Restoran’ın sahibi Ali Rıza Doğan ve pizzacı Hakkı Akdeniz’le birlikte evsizlere ve göçmenlere yemek dağıttı. Nadide Sultan, “Buraya sadece konser için gelmedim. İnsanların zor şartlar altında yaşadığını görmek gerçekten çok üzücü. Sanat, sadece sahnede değil, hayatın içinde de olmalı. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bu insanların hayata tutunmalarına destek olmalıyız” dedi.