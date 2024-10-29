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Sinemanın devleri 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'na övgüler yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Türkan Şoray#Müjde Ar#Bir Cumhuriyet Şarkısı
Sinemanın devleri Bir Cumhuriyet Şarkısına övgüler yağdırdı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:55

Türk sinemasının iki dev ismi Türkan Şoray ve Müjde Ar “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmine tam not verdi.

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ÇOK ETKİLENDİM HERKES İZLEMELİ

Atatürk’ün talebiyle bestelenen ilk Türk operası “Özsoy”un perde arkasındaki hikâyeyi konu alan “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, 25 Ekim’de vizyona girdi. Yapımını BKM’nin üstlendiği film, sinemanın dev isimlerinin beğenisini kazandı. Türkan Şoray, film için şöyle dedi: “Çok etkilendiğimi söylemeliyim. Filmin, Atatürk’ün o yıllardaki sanata olan saygısı ve sevgisini anlamış olması da takdir edilecektir. Atatürk’ün olduğu sahnelerde çok duygulandım. Bu filmi sanata değer veren, vermeyen herkes izlemeli.”

Sinemanın devleri Bir Cumhuriyet Şarkısına övgüler yağdırdı

SİNEMA TARİHİNDE APAYRI BİR YERİ OLACAK

Müjde Ar ise şu ifadeleri kullandı: “Filmi çok beğendim. Olağanüstü bir emek harcanmış. Necati (Akpınar) Bey ve diğer çalışanlar ince eleyip sık dokumuşlar. Sinemamız adına güzel bir iş. Oyuncuları da çok başarılı buldum. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Atatürk söz konusu olunca savaşlarla geçmiş bir ömür akla geliyor. Bu film ise Atatürk’ün sanata ne kadar önem verdiğini gösteren bir yapım. Sinema tarihinde apayrı bir yeri olacağına inanıyorum.”

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Sinemanın devleri Bir Cumhuriyet Şarkısına övgüler yağdırdı



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#Türkan Şoray#Müjde Ar#Bir Cumhuriyet Şarkısı

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