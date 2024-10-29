Sinemanın devleri 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'na övgüler yağdırdı

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ÇOK ETKİLENDİM HERKES İZLEMELİ



Atatürk’ün talebiyle bestelenen ilk Türk operası “Özsoy”un perde arkasındaki hikâyeyi konu alan “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, 25 Ekim’de vizyona girdi. Yapımını BKM’nin üstlendiği film, sinemanın dev isimlerinin beğenisini kazandı. Türkan Şoray, film için şöyle dedi: “Çok etkilendiğimi söylemeliyim. Filmin, Atatürk’ün o yıllardaki sanata olan saygısı ve sevgisini anlamış olması da takdir edilecektir. Atatürk’ün olduğu sahnelerde çok duygulandım. Bu filmi sanata değer veren, vermeyen herkes izlemeli.”

SİNEMA TARİHİNDE APAYRI BİR YERİ OLACAK



Müjde Ar ise şu ifadeleri kullandı: “Filmi çok beğendim. Olağanüstü bir emek harcanmış. Necati (Akpınar) Bey ve diğer çalışanlar ince eleyip sık dokumuşlar. Sinemamız adına güzel bir iş. Oyuncuları da çok başarılı buldum. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Atatürk söz konusu olunca savaşlarla geçmiş bir ömür akla geliyor. Bu film ise Atatürk’ün sanata ne kadar önem verdiğini gösteren bir yapım. Sinema tarihinde apayrı bir yeri olacağına inanıyorum.”

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