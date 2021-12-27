Sinema dünyasının acı kaybı: Yönetmen Jean Marc Vallee hayata veda etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
İşte minik Asiyenin son sağlık durumu Prof. Dr. Özkan açıkladı...İşte minik Asiye'nin son sağlık durumu! Prof. Dr. Özkan açıkladı...#Asiye Ateş
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde eş zamanlı operasyonİçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon#İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Gürcan açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Gürcan açıkladı#TOGG
Bu nasıl komşu Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadıBu nasıl komşu? Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadı#Istanbul
Duygu Delen davasında yeni gelişme Düşerken canlı mıydı Tartışmalara noktayı koyacak raporDuygu Delen davasında yeni gelişme! Düşerken canlı mıydı? Tartışmalara noktayı koyacak rapor#Duygu Delen
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu Dev marketlerden peş peşe indirim açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması#İndirim
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
Cinsel tacizle suçlanan eski eşi hakkında konuştu: O adam için üzgünümCinsel tacizle suçlanan eski eşi hakkında konuştu: O adam için üzgünüm#Kelly Lebrock
Şehir günlerdir bomboş Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alınŞehir günlerdir bomboş! 'Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alın'#OMICRON
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zorBabasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!#Abigail Breslin
Canlı yayında büyük gaf Deprem etkisi yarattıCanlı yayında büyük gaf! Deprem etkisi yarattı#ABD
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Sinema dünyasının acı kaybı: Yönetmen Jean Marc Vallee hayata veda etti

#Jean Marc Valle#Dallas Buyers Club#Big Little Lies
Sinema dünyasının acı kaybı: Yönetmen Jean Marc Vallee hayata veda etti

Aralarında Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) ve Wild (Yaban) gibi sinema filmleri ile Big Little Lies ve Sharp Objects gibidizilerin de bulunduğu birçok ödüllü yapıma imza atan Kanadalı yönetmen Jean Marc Vallee, 58 yaşında hayatını kaybetti. Vallee'nin ölüm nedeni net olarak açıklanmadı.

Haberin Devamı

Kanada'nın Quebec kentinde hayatını kaybettiği belirtilen Jean Marc Valle ile ilgili açıklamayı temsilcisi Bumble Ward yaptı. Ward, “Valle hafta sonu Quebec’te kaldığı kabinde ansızın yaşamını yitirdi” dedi.

Jean Marc Valle'nin yapımcı ortağı Nathan Ross, sinema dünyasını yasa boğan haberin ardından "Jean-Marc yaratıcılık, özgünlük ve farklı şeyler denemeyi temsil ediyordu. Gerçek bir sanatçı ve cömert, sevgi dolu bir adamdı. Onunla çalışan herkes, sahip olduğu yetenek ve vizyonu görmeden edemezdi. O benim için bir arkadaş, yaratıcı ortak ve bir ağabeydi. Maestro çok özlenecek, ama onun güzel stilini ve dünyayla paylaştığı etkileyici çalışmalarının yaşamaya devam edeceğini bilmek insanı rahatlatıyor" dedi.

Sinema dünyasının acı kaybı: Yönetmen Jean Marc Vallee hayata veda etti

Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı, Dallas Buyers Club ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.

 1963 yılında Montreal'de doğan Jean-Marc Vallée, Quebec Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldı ve kariyerine kısa filmler ve müzik videoları yöneterek başladı. 1995 ylında ilk uzun metrajlı filmi 'Liste Noire'yi yöneten Jean-Marc Vallée'nin imza attığı yapımların arasında C.R.A.Z.Y., The Young Victoria, Café de flore, Dallas Buyers Club, Wild, Demolition gibi filmlerin yanı sıra sekiz ayrı dalda Emmy ödülü kazanan Big Little Lies dizisi de yer alıyor. Yönetmenin son olarak isimsiz bir film projesinin hazırlığında olduğu biliniyordu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jean Marc Valle#Dallas Buyers Club#Big Little Lies

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar