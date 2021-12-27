Sinema dünyasının acı kaybı: Yönetmen Jean Marc Vallee hayata veda etti

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Kanada'nın Quebec kentinde hayatını kaybettiği belirtilen Jean Marc Valle ile ilgili açıklamayı temsilcisi Bumble Ward yaptı. Ward, “Valle hafta sonu Quebec’te kaldığı kabinde ansızın yaşamını yitirdi” dedi.

Jean Marc Valle'nin yapımcı ortağı Nathan Ross, sinema dünyasını yasa boğan haberin ardından "Jean-Marc yaratıcılık, özgünlük ve farklı şeyler denemeyi temsil ediyordu. Gerçek bir sanatçı ve cömert, sevgi dolu bir adamdı. Onunla çalışan herkes, sahip olduğu yetenek ve vizyonu görmeden edemezdi. O benim için bir arkadaş, yaratıcı ortak ve bir ağabeydi. Maestro çok özlenecek, ama onun güzel stilini ve dünyayla paylaştığı etkileyici çalışmalarının yaşamaya devam edeceğini bilmek insanı rahatlatıyor" dedi.

Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı, Dallas Buyers Club ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.

1963 yılında Montreal'de doğan Jean-Marc Vallée, Quebec Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldı ve kariyerine kısa filmler ve müzik videoları yöneterek başladı. 1995 ylında ilk uzun metrajlı filmi 'Liste Noire'yi yöneten Jean-Marc Vallée'nin imza attığı yapımların arasında C.R.A.Z.Y., The Young Victoria, Café de flore, Dallas Buyers Club, Wild, Demolition gibi filmlerin yanı sıra sekiz ayrı dalda Emmy ödülü kazanan Big Little Lies dizisi de yer alıyor. Yönetmenin son olarak isimsiz bir film projesinin hazırlığında olduğu biliniyordu.