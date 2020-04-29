Sinem Öztufan kimdir ve kaç yaşında?

Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 İzmir Karşıyaka doğumludur.

1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atılan Sinem Öztufan ve en son 2013 yılında ekran karşısına çıktı. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olma duygusunu tattı.

1995 Best Model Ege Birincisi, 1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli, 1998 Miss Turkey Üçüncüsü olan Sinem Öztufan, birçok dizide de rol almıştır.

Rol aldığı diziler;