Sinem Kobal'dan samimi açıklamalar: Gün içinde ailece toprakla uğraşıyoruz!

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Kenanİmirzalıoğlu’yla mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, göz önünde olmalarına rağmen mahremiyetlerini korumayı başardıklarını söyledi: “Kenan’la hayata bakış açımız, işimiz, özel hayatımız konusundaki düşünce ve isteklerimiz birbiriyle örtüşüyor. Kenan işinde çok başarılı, takdir ettiğim ve gurur duyduğum bir oyuncu. İkimiz de mümkün olduğunca kendi içimizde kalmayı seviyoruz. Çocuklarımız olduktan sonra bu daha da önemli hale geldi, çünkü büyürken özel alanları olsun istiyoruz.”
TOPRAKLA UĞRAŞIYORUZ
Ailesiyle Çeşme’de olan Sinem Kobal, bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlattı:
“Nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eskiden günümü daha net planlayabilirdim, şimdiyse araya neyi sıkıştırsam kâr diye bakıyorum. Bahçeyle uğraşmayı çok seviyorum, Kenan’la hobilerimizden biri. Lalin de ilgi duymaya başladı. Gün içinde hep beraber toprakla vakit geçirmeye çalışıyoruz.”