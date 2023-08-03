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Sinem Kobal'dan samimi açıklamalar: Gün içinde ailece toprakla uğraşıyoruz!

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin İmirzalıoğlu
Sinem Kobaldan samimi açıklamalar: Gün içinde ailece toprakla uğraşıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 08:46

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, InStyle dergisinin ağustos sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj veren oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla ilişkisini ve anne olduktan sonra değişen yaşamını anlattı.

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Kenanİmirzalıoğlu’yla mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, göz önünde olmalarına rağmen mahremiyetlerini korumayı başardıklarını söyledi: “Kenan’la hayata bakış açımız, işimiz, özel hayatımız konusundaki düşünce ve isteklerimiz birbiriyle örtüşüyor. Kenan işinde çok başarılı, takdir ettiğim ve gurur duyduğum bir oyuncu. İkimiz de mümkün olduğunca kendi içimizde kalmayı seviyoruz. Çocuklarımız olduktan sonra bu daha da önemli hale geldi, çünkü büyürken özel alanları olsun istiyoruz.”

Sinem Kobaldan samimi açıklamalar: Gün içinde ailece toprakla uğraşıyoruz


YENİ YENİ YERE BASIYORUM

İki kız çocuğu annesi olan Kobal, değişen yaşamını şöyle anlattı: “Anneliğim daha çok yeni. Lalin 2.5 yaşında, Leyla 14 aylık. Ayaklarım yeni yeni yere basıyor. Peş peşe anne olmak hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun. Şimdilerde daha keyifli hale gelmeye, yerine oturmaya başladı her şey. Lalin ve Leyla da birbirleriyle daha fazla iletişim kuruyor artık.”

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Sinem Kobaldan samimi açıklamalar: Gün içinde ailece toprakla uğraşıyoruz

SENARYO OKUYORUM

Kobal setlere döneceğini de açıkladı: “Senaryo okumaya başladım. Beni heyecanlandıracak bir hikâye bulduğumda döneceğim.”

Sinem Kobaldan samimi açıklamalar: Gün içinde ailece toprakla uğraşıyoruz

TOPRAKLA UĞRAŞIYORUZ

Ailesiyle Çeşme’de olan Sinem Kobal, bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlattı:

“Nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eskiden günümü daha net planlayabilirdim, şimdiyse araya neyi sıkıştırsam kâr diye bakıyorum. Bahçeyle uğraşmayı çok seviyorum, Kenan’la hobilerimizden biri. Lalin de ilgi duymaya başladı. Gün içinde hep beraber toprakla vakit geçirmeye çalışıyoruz.”

 

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Lalin İmirzalıoğlu

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