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Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na romantik doğum günü mesajı

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#İlker Kaleli
Sinem Kobaldan Kenan İmirzalıoğluna romantik doğum günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 09:29

Oyuncu Sinem Kobal, 49 yaşına basan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü romantik pozlarla kutladı.

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Kobal, fotoğrafların altına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Sinem Kobaldan Kenan İmirzalıoğluna romantik doğum günü mesajı

Ünlü isimler aşka geldi, romantik paylaşımlara beğeni yağdı... 

DÖRDÜNCÜ DEFA 'İYİ Kİ DOĞDUN'

2020 yılında Sıla ile aşk yaşamaya başlayan İlker Kaleli, sevgilisinin doğum gününü Instagram sayfasında kutladı.

Sinem Kobaldan Kenan İmirzalıoğluna romantik doğum günü mesajı

Birlikte yer aldıkları kareleri paylaşan Kaleli, altına şu notu düştü:

"Dün, bugün, yarın, daima..
Beraber dördüncü defa,
İyi ki doğdun benim canım.
Yüzün hep gülsün."

SEVGİLİSİ İLE İLK PAYLAŞIM

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, aralık ayında Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şakrak, sevgilisi ile ilk fotoğrafını "Çiçek" notuyla paylaştı.

Sinem Kobaldan Kenan İmirzalıoğluna romantik doğum günü mesajı

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#İlker Kaleli

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