Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na romantik doğum günü mesajı

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Kobal, fotoğrafların altına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Ünlü isimler aşka geldi, romantik paylaşımlara beğeni yağdı...

DÖRDÜNCÜ DEFA 'İYİ Kİ DOĞDUN'

2020 yılında Sıla ile aşk yaşamaya başlayan İlker Kaleli, sevgilisinin doğum gününü Instagram sayfasında kutladı.

Birlikte yer aldıkları kareleri paylaşan Kaleli, altına şu notu düştü:

"Dün, bugün, yarın, daima..

Beraber dördüncü defa,

İyi ki doğdun benim canım.

Yüzün hep gülsün."

SEVGİLİSİ İLE İLK PAYLAŞIM

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, aralık ayında Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şakrak, sevgilisi ile ilk fotoğrafını "Çiçek" notuyla paylaştı.