Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de aşka geldi!

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Plajın restoranında arkadaşlarıyla buluşan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu akşama doğru denize girdi.

Bir süre kıyıda yürüyüp sohbet eden çift, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.

İki ünlü oyuncunun denizdeki romantik anları objektife böyle yansıdı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu görüntülendiklerini fark edince sudan çıktı.

YEDİ YIL ÖNCE EVLENDİLER

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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SİNEM MUHTEŞEM BİR ANNE

Kenan İmirzalıoğlu, daha verdiği bir röportajda kızı Leyla’yı kendisine benzettiklerini söylemiş ve eklemişti: “Lalin’i ise daha çok annesine benzetiyorlar. Sinem muhteşem bir anne. Çocuklara sevgisiyle, eğitimiyle... Her şeyleriyle en ince ayrıntısına kadar gerçekten çok ilgileniyor. Onun bu halini gördükçe Sinem’e saygım tekrar tekrar katlanıyor.”

DÖRDÜNCÜ BULUŞMAMIZDA AŞIK OLDUM

Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, “Aşka inanır mısın” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Aşka inananlardandım... Fakat ‘Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey’ diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım. 40’ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem’i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. ‘Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var’ oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz.”