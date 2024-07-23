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Sinem Kobal tatilde

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#Sinem Kobal#Petek Dinçöz#Eda Taşpınar
Sinem Kobal tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 09:29

Ailesiyle Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal önceki gün Fun Beach’te görüntülendi.

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Tek başına denize giren ünlü oyuncu, daha sonra şezlonguna geçip güneşlendi.

Sinem Kobal’ın yeni bir sinema filminin görüşmeleri için 1 haftalığına İstanbul’a döneceği, ardından Çeşme’deki tatiline kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. (Deniz BOY)

Sinem Kobal tatilde

Balıklar benden

Petek Dinçöz tatilde zıpkınla balık avladı. Tuttuğu balıkla verdiği pozları sosyal medyada yayınlayan Dinçöz, paylaşımına “Balıklar benden” notunu düştü.

Sinem Kobal tatilde

Siyah beyaz

Eda Taşpınar iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Yunanistan’da tatil yapan Taşpınar, Mykonos’ta verdiği bu pozu Instagram’ında siyah beyaz emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sinem Kobal tatilde

Oyun zamanı

Sezonun yorgunluğunu Çeşme’de atan Alper Kul ve Aylin Kontente, önceki gün oğullarıyla birlikte Fun Beach’teydi. Aylin Kontente şezlonga uzanıp güneşlenmeyi tercih ederken, Alper Kul denizin ortasındaki şişme parkta uzun süre oğluyla oyunlar oynadı. (Deniz BOY)

Sinem Kobal tatilde

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#Sinem Kobal#Petek Dinçöz#Eda Taşpınar

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