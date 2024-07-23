Sinem Kobal tatilde

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Tek başına denize giren ünlü oyuncu, daha sonra şezlonguna geçip güneşlendi.
Sinem Kobal’ın yeni bir sinema filminin görüşmeleri için 1 haftalığına İstanbul’a döneceği, ardından Çeşme’deki tatiline kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. (Deniz BOY)
Balıklar benden
Petek Dinçöz tatilde zıpkınla balık avladı. Tuttuğu balıkla verdiği pozları sosyal medyada yayınlayan Dinçöz, paylaşımına “Balıklar benden” notunu düştü.
Siyah beyaz
Eda Taşpınar iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Yunanistan’da tatil yapan Taşpınar, Mykonos’ta verdiği bu pozu Instagram’ında siyah beyaz emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyun zamanı
Sezonun yorgunluğunu Çeşme’de atan Alper Kul ve Aylin Kontente, önceki gün oğullarıyla birlikte Fun Beach’teydi. Aylin Kontente şezlonga uzanıp güneşlenmeyi tercih ederken, Alper Kul denizin ortasındaki şişme parkta uzun süre oğluyla oyunlar oynadı. (Deniz BOY)