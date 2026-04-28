Sinem Kobal: Kızlar Kenan’ı yumuşattı, şimdi benden daha feminist!

Sinem Kobal, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programına konuk oldu. Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu’yla evli olan ve iki kız çocuğu bulunan ünlü oyuncu, annelik hakkında konuştu: “Annelik bitmeyen bir serüven, hem çok zevk alıyorum hem çok zorlanıyorum. Annelik tahmin edilemez bir duygu. Kafamda oluşturmaya çalışıyordum ama bütün bildiklerimi unuttuğum bir his. Bilmediğim bir yerden geliyor. Seni büyütüyor da, alıp götürüyor da. Kendinde çok şey keşfediyorsun.”

ŞİMDİ BENDEN DAHA FEMİNİST

Sinem Kobal, “Kızların babasından memnun musun?” sorusuna “Zaten vicdanına güvendiğim bir insan olduğu için, iyi bir baba olacağını ümit ediyordum. Ümidimin üstünde çok şükür” yanıtını verdi. Oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu’nun baba olduktan sonra değiştiğini söyledi: “Maalesef çocuklar söz konusu olunca çoğu şey sanki kadının üzerindeymiş gibi algılanıyor ama kesinlikle öyle değil. Bunun tamamen eşit olması gerekiyor. Ben şanslıyım. Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep benim yanımdaydı. Ve kendindeki değişimi görüyorum. Kızların onun bazı köşelerini çok güzel yumuşattığını düşünüyorum. Evin feministi benken, o şu an benden daha feminist. Merhametli ve vicdanı çok güçlü bir adam gerçekten.”

‘SEN BENİM RUH EŞİMSİN’ DEDİ

Kenan İmirzalıoğlu’yla nasıl tanıştıklarını anlatan Sinem Kobal, ilk başta ünlü oyuncunun enerjisinden etkilendiğini söyledi: “Kenan’ın bir aurası ve etkisi vardı. Girdiğinde bir çarpılırsın zaten, ben onu yaşadığımda kişisel algılamamıştım. Enerjisi bir çarpıyor, benim de o dönem aşkı aradığım bir dönem değildi. Hayatımın aşkı olduğunu ve birlikte olacağımızı idrak etmem hayli zaman aldı. Kolumdan tutup ‘Sen benim ruh eşimsin’ dediğinde duvar kalktı bir anda. ‘Oo Sinemciğim sen zaten çok âşıksın’ dedim.” Oyuncu, evlenme teklifini de paylaştı: “Bana âşık olduğunu söylediği bir tarih var. 1 yıl sonra, aynı gün evlenme teklif etti.”

EMEK VERMEYE GÖNÜLLÜYÜZ

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’yla romantik bir çift olduklarını söyledi: “Romantiğiz. Hayatta ‘ruh eşim’ dediğin kişiyi bulmak gerçekten büyük şans. Biz de onu hissettiğimiz andan itibaren emek veriyoruz. Aşkı buluyorsun ama sonrasında da geçinmeye gönlünün olması lazım bunu devam ettirebilmek için. İkimiz de o emeği vermeye çok gönüllüyüz. Allah utandırmasın.”